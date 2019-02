IU y Participa instan a Espadas a atender las demandas del colectivo de personas ciegas

Reunión con el colectivo de ciegos

El portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, y la concejala de Participa Cristina Honorato han instado este miércoles al alcalde hispalense, Juan Espadas (PSOE), a que cumpla "de una vez" las reclamaciones del colectivo de personas ciegas, muchas de las cuales "no implican más que el cumplimiento de los acuerdos de pleno y de una ley que se salta a la torera"."No son grandes proyectos, son pequeñas cosas, para las que además existen soluciones, que harían que estas personas pudieran tener una vida independiente y no estuvieran siempre a expensas de la buena voluntad del resto de ciudadanos", han explicado Rojas y Honorato tras un encuentro mantenido con los responsables de la Asociación de Usuarios de Perros Guías de Andalucía (AUPGA), quienes han expuesto "una serie de reivindicaciones y dudas que son competencia del Ayuntamiento, que solo sabe dar la callada por respuesta".En concreto, las reclamaciones del colectivo pasan por la correcta señalización de los carriles bici, "que son para ellos un auténtico peligro y, de hecho, muchos optan por ir por caminos alternativos para evitarlos". Se trataría simplemente de instalar señales podotáctiles, "como marca la normativa", para diferenciarlos de las aceras. Otro problema en la vía pública son los bolardos, que según Participa e IU "son para las personas ciegas una barrera arquitectónica en sí mismos", por lo que se exige que éstos sean de goma maciza y flexible, "como hay ya en otras ciudades", han apuntado Rojas y Honorato."VERDADERA CARRERA DE OBSTÁCULOS"La ubicación de los veladores, sobre todo en el centro de la ciudad, "genera en muchas ocasiones una verdadera carrera de obstáculos para el colectivo de personas invidentes y con visión reducida". Esto mismo sucede con las papeleras, que no se localizan en zonas concretas (al principio de las calles y los cruces), por lo que "son difíciles de encontrar", han afirmado ambos ediles.Rojas y Honorato han señalado la movilidad como otro de los asuntos donde las personas ciegas, en general, y los usuarios de perros guías, en particular, encuentran "dificultades", por lo que es necesario contar con "información clara" sobre el uso de los taxis adaptados así como el número de perros que pueden acceder a los vehículos, para evitar que quede a la "arbitrariedad" del conductor.Los semáforos son otra de las barreras que se encuentra el colectivo en su día a día. Muchos de ellos no cuentan con sonido y los que lo hacen están solo a un lado de la calle "por lo que no se escuchan correctamente". IU y Participa han planteado, como proponen desde la AUPGA, que se puedan activar con un mando a demanda de la persona invidente, algo que además "evitaría problemas de ruido a los vecinos".Un mando que igualmente podría emplearse para llamar al autobús, pues en esos casos las personas invidentes se encuentran con la necesidad de que alguien lo haga por ellos. "Pero y si no hay nadie más en la parada, ¿qué pasa?", se han preguntado.MÁS MEDIDASLa accesibilidad de edificios públicos, en comercios, en las obras nuevas, los rebajes en las calles, son otras de las materias en las que las personas con diversidad visual encuentran un verdadero hándicap en la ciudad porque, "por mucho que tengamos una ley desde hace 2017 para garantizar la eliminación de barreras arquitectónicas, lo cierto y verdad es que no se está cumpliendo. Por no hacer no se hace nada ni en la oficina prevista para ello", han denunciado."No es la primera vez que llevamos preguntas al Pleno y que se aprueban cosas al respecto, pero seguiremos insistiendo hasta garantizar que el colectivo de personas invidentes vive en una ciudad accesible donde pueden llevar una vida independiente", han asegurado Rojas y Honorato, quienes han resaltado que para cada una de las cuestiones que reclaman los miembros de la AUPGA "hay una solución, y no son costosas ni mucho menos. Una vez más se trata de una cuestión de voluntad política, algo que, parece evidente, Espadas no tiene".--EUROPA PRESS--