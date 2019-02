Reunión de IU y Participa con el sector del taxi

La concejala de Izquierda Unida, Eva Oliva, y el edil y diputado provincial de Participa Sevilla, Julián Moreno, han exigido este domingo al gobierno de Juan Espadas (PSOE) que "no se duerma en los laureles" y empiece a "cumplir ya el acuerdo alcanzado con el sector del taxi para garantizar el control de los vehículos de transporte concertado (VTC)" así como para "avanzar en la regulación de la actividad que estas empresas desarrollan en la capital hispalense".Oliva y Moreno han hecho estas declaraciones después de mantener una reunión con las asociaciones Unión Sevillana del Taxi, Solidaridad del Taxi y Élite Taxi. Un encuentro en el que los concejales de IU y Participa han destacado "el apoyo de sus formaciones políticas a la lucha que el sector mantiene actualmente en defensa de este servicio público, así como por su supervivencia frente a quienes quieren liberalizarlo"."El sector del taxi es fundamental para garantizar trayectos cortos a personas mayores o con movilidad reducida, ya que cuando únicamente te mueves por los beneficios económicos la utilidad social desaparece", han manifestado en un comunicado Oliva y Moreno, quienes han advertido que "desde IU y Participa se estará muy vigilante para que el Ayuntamiento lleve a cabo los compromisos adquiridos con los taxistas", pues "la ambigüedad con que el PSOE se ha movido hasta ahora en este tema obliga a estar en alerta".Asimismo, han señalado que, "con independencia de elevar las propuestas del taxi a la Junta de Andalucía", el Consistorio "tiene también margen de maniobra legal para controlar la entrada masiva de coches VTC en la capital y evitar la competencia desleal que empresas privadas como Uber y Cabify realizan en el día a día". Además, han explicado "al gobierno municipal sus compromisos en materia de inversiones para modernizar el sector desde hace años, como supondría la creación de una APP municipal".Con esta aplicación, el taxi "no se encontraría en una situación de tanta desigualdad ante estas empresas privadas, ya que cualquier persona podría conocer cuánto le va a costar el trayecto y qué tiempo tardaría por adelantado". "El servicio público del taxi debe actualizarse a las demandas del siglo XXI", han reivindicado desde ambas formaciones.Al hilo de esto, los ediles de Izquierda Unida y Participa han instado al gobierno de Espadas a "reforzar de una vez los controles en materia de señalización de tráfico y a incrementar la presencia policial para hacer frente al intrusismo de vehículos VTC y evitar que éstos, sobre todo de noche, capten clientes en zonas destinadas al taxi".Desde IU y Participa consideran "muy llamativo" que, "tras años de inacción y justo ahora que ya no gobierna el PSOE en Andalucía", Espadas "haga suyas" las reivindicaciones del taxi. "Saludamos este cambio de posición, pero no basta con demandar a la Junta el desarrollo del decreto estatal para establecer un marco regulador común que permita una competencia leal entre el taxi y las VTC, también hay que mover ficha desde lo local", han insistido."Los taxistas no están exigiendo la luna, simplemente demandan el cumplimiento de la normativa en relación con las VTC y que se apliquen mayores controles a estos vehículos de transporte concertado, concretamente, en las áreas declaradas de especial restricción al tráfico", han señalado, a la vez que han concluido con que "ya es hora de que Espadas coja el toro por los cuernos".--EUROPA PRESS--