El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha reclamado al alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), que habilite una biblioteca en la barriada García Lorca, en el distrito Cerro Amate, porque sus vecinos están "hartos de los ninguneos a los que los viene sometiendo el Gobierno local".Según ha concretado Rojas en una nota de prensa, los vecinos de esta zona han decidido movilizarse, salir a la calle y recoger firmas para "que atiendan de una vez por todas su petición". Esta demanda vecinal pasa por la creación de este servicio dentro del centro cívico, localizado en la avenida de La Plata.Así, el líder de IU ha asegurado tras una reciente visita al barrio, junto a representantes de la Asociación de Vecinos Los 330, que para su instalación "no se requiere nada del otro mundo", sino "simplemente adecuar el espacio" para conseguir una sala con las dimensiones necesarias, por lo que "no se habla de una gran inversión".El portavoz ha hecho hincapié en la necesidad de estas instalaciones en la zona, recogidas en su plan integral, pues "la más cercana que tienen se encuentra en el Cerro del Águila". "Lo mínimo es que quienes viven en García Lorca dispongan de los mismos servicios que existen en otros barrios, máxime cuando aquí hay muchas personas que no pueden permitirse comprar libros", ha remarcado Rojas, que ha exigido que la biblioteca esté también equipada con ordenadores y una red wi-fi porque "es en las barriadas más desfavorecidas donde más facilidades hay que poner para garantizar el acceso a la cultura".Por otro lado, ha lamentado el "abandono" que hay en las zonas verdes de la barriada, a pesar de que "hace más de un año que Espadas se comprometió al destoconado de los alcorques", los cuales "siguen igual".Así, ha advertido de que algunos tocones tienen "más de medio metro", otros están huecos y hay raíces de árboles muertos "en mitad de plazas" lo que supone "un verdadero peligro", por lo que ha exigido "que se cumpla con lo prometido" y "que se replanten los más de 26 ejemplares que se han ido eliminando en los últimos años"."En el caso de la biblioteca, como en el de los tocones, volvemos a lo de siempre. Espadas pasa olímpicamente de ciertos barrios y sigue fomentando la Sevilla de primera frente a la de segunda", ha criticado el portavoz de IU, que ha considerado como "evidente" que "al alcalde le pierden los megaproyectos y los anuncios con grandes titulares, pero por una vez en todo el mandato podría pensar menos en el marketing, hacer honor al socialista que llevan las siglas de su partido y gobernar para la gente".--EUROPA PRESS--