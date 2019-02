Oliva en Palmete

La concejala de IU en Sevilla capital, Eva Oliva, ha exigido este jueves al alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), que atienda "de una vez" las reclamaciones que desde la dirección del centro de adultos de Palmete vienen realizando de manera continuada para que se les dote de un servicio de portería y "a las que hasta ahora ha hecho oídos sordos".Oliva, tras una visita al centro de la calle Honestidad, ha detallado que, como consecuencia de la ausencia de portero, el equipo docente de la escuela de adultos "no puede desarrollar sus funciones con normalidad" debido a la falta de seguridad que impera en la zona."En la escuela se han sucedido episodios vandálicos, como cristales rotos, naranjazos o intimidaciones varias, que han sufrido tanto profesores como alumnos. Desde este centro han tratado de atajar la situación solicitando en numerosos escritos al Ayuntamiento la incorporación de personal de portería para las tardes, pero hasta la fecha han obtenido la callada por respuesta", ha afirmado la concejala."Los profesores no pueden impartir con tranquilidad sus clases y tampoco hacerse cargo de la labor docente y de la vigilancia de estos edificios al mismo tiempo", ha asegurado Oliva, quien ha insistido en que "soluciones hay, y no son complejas, solo hay que tener la voluntad de ponerse a ello", toda vez que el Ayuntamiento sigue sujeto a las normas estatales que limitan la incorporación de personal público a las administraciones.Oliva ha asegurado, además, que este no es un caso aislado y que el mismo problema se repite en otros centros de adultos de la ciudad, como consecuencia de la "falta de personal" y de la "negativa" del gobierno de Espadas a cubrir las vacantes, toda vez que el Gobierno local socialista insiste en señalar las consecuencias de las citadas limitaciones estatales a la incorporación de personal.Por ello, la portavoz adjunta de IU ha exigido a Espadas "que deje de mirar para otro lado" y ponga remedio a esta situación a la que se enfrentan diariamente cientos de alumnos adultos, "que tienen el derecho a acudir a sus centros de estudios con la misma tranquilidad que el resto".Así, Oliva ha exigido que se dote a los centros de adultos, como el de Palmete, del necesario servicio de portería y que se adopten igualmente medidas para acabar con los problemas de "inseguridad y vandalismo" que están sufriendo tanto el profesorado como el alumnado de éstos. "Máxime cuando en muchos casos hablamos de personas que no han tenido oportunidad de estudiar y luchan por mejorar su formación y sus expectativas laborales", ha concluído.--EUROPA PRESS--