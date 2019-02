IU pregunta al Gobierno si prevé instalar o no el carril Bus-VAO de la A-49 tras la prueba piloto de 2017

Tráfico en la A-49

El diputado de Unidos Podemos en el Congreso por Sevilla Miguel Ángel Bustamante (IU) ha elevado una pregunta al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez, en demanda de que el mismo aclare si "tiene previsto instalar" o no el carril reservado para autobuses y vehículos de alta ocupación (VAO) proyectado en el tramo aljarafeño de la autovía A-49, para el cual fueron realizadas experiencias piloto los días 20 y 21 de septiembre de 2017.En su pregunta al Gobierno central, recogida por Europa Press, Miguel Ángel Bustamante rememora la prueba piloto puesta en práctica por la Dirección General de Tráfico (DGT) los días 20 y 21 de septiembre. Entre las 07,00 y las 09,00 horas de ambas jornadas, en concreto, el carril más a la izquierda del sentido Sevilla de la A-49 fue delimitado con conos para los autobuses y vehículos con al menos dos viajeros, en el tramo comprendido entre el enlace de Bormujos y Gines y el nudo de carreteras La Pañoleta.Aquella prueba, no exenta de quejas y críticas por su impacto en el tráfico habitual del sentido Sevilla de la A-49, concluyó no obstante con una lectura más bien positiva por parte de la DGT.Según dicho organismo, dirigido entonces por el exconcejal del PP hispalense Gregorio Serrano, tras las incidencias vividas en la primera jornada de prueba, la segunda acabó sin más retenciones de lo habitual en los accesos a Sevilla por la A-49, toda vez que los autobuses que circularon por el carril Bus-VAO habrían mejorado sus tiempos de recorrido en una media de 15 minutos y los conductores particulares que usaron dicho carril habrían visto reducido un 26,5 por ciento el tiempo de sus trayectos, respecto al tráfico convencional.A tal efecto, el diputado de Unidos Podemos Miguel Ángel Bustamante recuerda en su pregunta no sólo que la Jefatura Provincial de Tráfico "puso en valor esta experiencia piloto", sino que una medida de esta naturaleza "consigue disminuir los atascos y reducir las emisiones contaminantes" al ser permitido que por los carriles Bus-VAO circulen vehículos de "cero emisiones" contaminantes o motos, por ejemplo.Y dado que "desde entonces" se desconoce "si el Gobierno piensa instalar definitivamente" este carril Bus-VAO en el tramo aljarafeño de la A-49 o "ha dado por no válidas las pruebas", Bustamante reclama al Gobierno central socialista que aclare si "tiene previsto" o no instalar el citado carril, que informe de cuáles fueron las "conclusiones" concretas extraídas de las pruebas piloto de septiembre de 2017 y si hay en previsión "más experiencias de este tipo".