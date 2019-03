Alcaldesa de Santiponce, Carolina Casanova

El Grupo de IU en el Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla), gobernado por Carolina Casanova (PSOE), ha interpuesto un recurso de reposición contra las bases que regirán el proceso de selección de las personas del municipio agraciadas por las contrataciones temporales de las iniciativas de cooperación local Emple@joven, Emple@30+ y Emple@45+, incentivadas por la Junta de Andalucía.En el recurso de reposición, según IU, se avisa de que la alcaldesa ha promovido estas bases "hurtando" las competencias que tenía delegada en la junta local de gobierno.Así mismo, se denuncia que los programas Emple@joven, Emple@30+ y Emple@45+ "tienen por objeto promover la creación de empleo en el territorio de los municipios andaluces, fomentando la inserción laboral de personas desempleadas, a través de la realización de proyectos que permitan mejorar su empleabilidad con la adquisición de experiencia laboral vinculada a una ocupación".Sin embargo, según IU, con las bases aprobadas "se prioriza y se premia al que más haya trabajado, a los mejores perfiles y no a los más desempleados y con más necesidad de mejorar su perfil profesional y volver al mercado de trabajo".Además, critica IU que "no es coherente ni conforme a derecho que se dé más puntuación a la entrevista, un criterio subjetivo, que a la parte más objetiva, que es la formación y experiencia laboral. "Se puede producir una discriminación contraria al principio de igualdad que rige en nuestro ordenamiento jurídico, ya que aplicando unos criterios subjetivos y arbitrarios se podría permitir el acceso al empleo público de personas que no serían merecedoras de ello, conculcando otros principios como los de mérito y capacidad que serían más deseables en su aplicación", alega IU.Por último, la federación de izquierdas recurre el apartado de las bases referido a la contratación para personal con discapacidad, ya que estando establecido por el SAE un porcentaje mínimo del diez por ciento, en las bases recurrida consta sólo un dos por ciento, siempre según IU.--EUROPA PRESS--