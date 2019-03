Sevilla.- IU de Espartinas eleva a la Fiscalía el "incumplimiento" de

El coordinador de IU en Sevilla, Manuel Lay, junto al concejal de IU en Espartinas, Juan Antonio Rodríguez, y el coordinador local de la formación en dicho municipio, José María Calado, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra los gobernantes municipales, actualmente escindidos de Cs, por incumplir siete acuerdos plenarios que demandan rebajar al 0,5 por ciento el impuesto de bienes inmuebles (IBI) tras el "brutal incremento" aplicado por el anterior Gobierno local del PP en dicho tributo.Según Juan Antonio Rodríguez, el pleno de Espartinas ha aprobado hasta siete mociones de IU en demanda de que el IBI se reduzca al nivel en el que estaba en 2011, antes de los "incrementos" del PP, si bien el Gobierno local de Espartinas, actualmente encabezado por Olga Hervás, --no adscrita tras su expulsión de ciudadanos--, no habría cumplido la demanda contenida en tales mociones, así como tampoco su antecesor en la Alcaldía, José María Fernández, ni el exedil Iván Gómez como alcalde accidental, ambos ya fuera de Cs."Solicitamos que se respeten los acuerdos y se lleve a cabo la bajada del IBI tan deseada por el pueblo de Espartinas", ha aseverado, mientras Manuel Lay ha indicado que el actual gobierno local "heredó un fraude a la ciudadanía del anterior gobierno del PP, que ha mantenido a pesar de todas las mociones que se han aprobado en el Ayuntamiento".Frente a esta denuncia a la Fiscalía por el incumplimiento de tales acuerdos, recordemos que a finales de 2017, el secretario general del Ayuntamiento de Sevilla, Luis Enrique Flores, manifestaba en un informe recogido por Europa Press que los acuerdos de pleno derivados de las mociones promovidas por los grupos políticos en la sección de las sesiones plenarias habilitada para tales propuestas no tienen "función ejecutiva". Y es que entre otros aspectos, las mociones de los grupos políticos carecen del "procedimiento previo y los informes preceptivos" asociados a los actos de rango ejecutorio."Los acuerdos que adopta el pleno en la parte de la sesión dedicada al control de los órganos de gobierno, incluidas las mociones urgentes, se enmarcan en el ámbito de control, en el ejercicio de esa competencia propia, y tienen una vinculación política, sin que puedan considerarse actos administrativos dictados por el órgano competente siguiendo el procedimiento legalmente establecido y que gocen de los privilegios de la ejecutividad y la ejecutoriedad", concluía el secretario del Ayuntamiento hispalense.--EUROPA PRESS--