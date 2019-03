El alcalde de Lora

El Grupo de IU en el Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) ha alertado este viernes de que la nueva mesa que preside el salón de plenos incluye los nombres de los alcaldes de la era de la dictadura, extremo que han atribuido a una "decisión" del actual primer edil, Antonio Miguel Enamorado (PP), al que la federación de izquierdas reclama que "retire inmediatamente todas aquellas menciones de alcaldes no elegidos democráticamente".El portavoz municipal y candidato de IU a la Alcaldía de Lora, Miguel Ángel Rosa, ha criticado "la presencia de forma impresa en la nueva mesa ubicada en el salón de plenos, de todos y cada uno de los nombres de los alcaldes que gobernaron el municipio durante la etapa histórica del franquismo".En ese sentido, ha avisado de que IU considera "una absoluta aberración y falta de respeto tales menciones referentes a una etapa histórica del país en la que los derechos y libertades individuales brillaban por su ausencia", criticando que los nombres de alcaldes "impuestos y no elegidos democráticamente por la ciudadanía loreña presidan el salón de plenos 40 años después de la composición de los primeros Ayuntamientos democráticos".Por eso, Iu exige al alcalde del Partido Popular de Lora del Río que tanto en cumplimiento con la Ley de Memoria Histórica, como "por respeto a todas las vecinas y vecinos del municipio y al resto de grupos políticos, retire inmediatamente todas aquellas menciones de alcaldes no elegidos democrática y libremente a lo largo de la historia de Lora del Río".--EUROPA PRESS--