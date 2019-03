IU celebra que la Eurocámara reclame que se ponga fin al proyecto gasístico en Doñana y haya recogido sus enmiendas

IU celebra que la Eurocámara reclame que se ponga fin al proyecto gasí

La eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol y el portavoz de Adelante Andalucía y coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, han mostrado su satisfacción por el informe final aprobado en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya recogido enmiendas de IU y reclame el fin del proyecto gasístico que planea sobre Doñana, así como el cierre de los pozos ilegales en la zona.Albiol ha mostrado su satisfacción por que la Eurocámara haga "un llamamiento claro" a suspender de inmediato los permisos y a poner fin al proyecto de gas. "El mensaje es claro", ha explicado, al tiempo que ha remarcado que el informe marca que "se deben suspender los permisos y poner fin al proyecto" porque "ni se trata de un proyecto estratégico para el Estado español, y todo el proceso de adjudicación de la explotación de gas natural ha estado plagado de irregularidades".Así, el informe final, que será publicado en las próximas semanas, recoge las denuncias de Izquierda Unida sobre la ausencia de un informe de impacto ambiental global. La empresa de gas "con la connivencia de las administraciones andaluzas y centrales había conseguido saltarse las normativas europeas cuarteando sus proyectos en Doñana".Pero el Parlamento, según ha señalado la eurodiputada en un comunicado, se ha mostrado "claro" en este último aspecto y en el informe quedará retratado", así como la ausencia de "toda referencia al riesgo sísmico ligado a la extracción y el almacenamiento, que convertía el Parque Natural en un posible Castor 2".Además de esto, "también se ha aprobado una de las alertas lanzadas desde la Plataforma Salvemos Doñana", que tiene que ver con el hecho de que "no existía un plan B en caso de desastre". "No existe un plan de recuperación de la zona si pasara algo, ni del espacio natural ni de los dedicados a la agricultura sostenible. Se dejaba todo en manos de una empresa cuyo único interés en un Parque patrimonio de la Unesco y uno de los entornos naturales más importantes de la Unión Europea, era meramente especulativo", ha denunciado.Albiol ha celebrado que el informe pida "el cierre de todos los pozos ilegales", uno de los mayores problemas que afrontan los acuíferos de Doñana. Sin embargo, ha cargado contra PP y PSOE por "haber hecho todo lo posible para que el texto final no lleve ni una sola crítica a la gestión que han hecho del Parque las administraciones públicas tanto andaluzas como el Gobierno del Estado en Doñana".AHORA TOCA "MOVER FICHA"De su lado, Antonio Maíllo ha mostrado su satisfacción tras conocerse que el Parlamento Europeo ha aprobado el informe sobre Doñana en el que se pide la "inmediata suspensión" del proyecto gasístico en el Parque Nacional. "Ahora toca mover ficha a las administraciones de España y Andalucía", ha afirmado.En declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz, Maíllo ha felicitado el trabajo de IU en Europa que, de la mano de los colectivos ecologistas, han conseguido vía enmiendas "que el informe finalmente contemple la suspensión inmediata" de los permisos concedidos a Gas Natural y pida "poner fin" al proyecto gasístico en Doñana.Así, Maíllo ha saludado que el Parlamento Europeo reconozca que el proyecto de Gas Natural "no es estratégico" y que además señale que el proceso de concesiones "ha estado plagado de irregularidades", como el hecho de que "se cuartearan los informes de impacto ambiental porque no incluía los riesgos sísmicos"."Se trata de un informe en el que vemos reflejado lo que llevamos tanto tiempo advirtiendo", ha dicho Maíllo porque el Parlamento Europeo considera que "no había un plan B en caso de desastre". Por último, también se ha mostrado "muy satisfecho" por el hecho de que el Parlamento Europeo "no se ande por las ramas" y "pide a las claras" el cierre de los pozos ilegales.De otro lado, el eurodiputado de EQUO en el grupo Verdes/ALE, Florent Marcellesi, que formó parte de la delegación del Parlamento Europeo que visitó Doñana el pasado mes de septiembre, ha señalado que "el uso ilegal y excesivo de agua pone en peligro" el Parque Nacional de Doñana. Por ello, el Parlamento Europeo pide a España que "ponga fin a los proyectos gasísticos y a los pozos ilegales que amenazan el Parque Natural apostando por una agricultura sostenible".Además, el Parlamento Europeo "se suma" al Gobierno de España en reconocer que estos proyectos de gas en Doñana "no son estratégicos por no ser coherente" con el Acuerdo climático de París. Efectivamente, obedece "a una visión energética del pasado"."El futuro pasa por las energías limpias, aún más en un parque natural tan emblemático para España y Europa como Doñana. Pese a la tibieza del PSOE en rechazar el modelo agrícola insostenible que está detrás del deterioro del Parque, el Parlamento Europeo hemos hablado con claridad a favor de Doñana. Ahora la pelota está en el tejado de las instituciones españolas y andaluzas", ha concluido en un comunicado.--EUROPA PRESS--