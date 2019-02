IU apuesta por un Ayuntamiento en defensa de lo público y que recupere interlocución con los agentes sociales

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, ha apostado este miércoles por un Ayuntamiento "valiente", que "combata desde la raíz" el que sigue siendo el principal problema de las y los sevillanos, el paro, y que "defienda a capa y espada" los servicios públicos, algo que "lamentablemente no hemos tenido en este mandato, ya que el gobierno de Juan Espadas (PSOE) se ha limitado a incumplir sus promesas al respecto y a continuar las privatizaciones iniciadas anteriormente por el PP en la ciudad".González Rojas ha hecho estas declaraciones al término del encuentro que una representación de la candidatura que IU pone a disposición de la confluencia en Adelante Sevilla, y qué él encabeza junta a la concejala Eva Oliva, ha mantenido con la dirección provincial de CCOO, con su secretario general, Alfonso Vidán, al frente, al objeto de analizar la actual situación política en la ciudad, hacer balance del mandato que ahora concluye e intercambiar propuestas de cara a las próximas elecciones municipales.En este marco, el cabeza de lista de Izquierda Unida ha asegurado que Sevilla necesita un Ayuntamiento que haga de la defensa de lo público su "verdadero 'leitmotiv' y que dé respuestas a las necesidades de tantas familias obreras que ahora mismo no tienen ningún tipo de esperanza y no ven la luz al final del túnel". "Sin embargo, Espadas se ha mostrado en estos casi cuatro años como un alcalde timorato y conformista con el actual modelo productivo y laboral que condena a nuestra ciudad a no bajar de los 70.000 parados y a que el poco empleo que se crea sea, por lo general, temporal y de baja calidad", ha criticado."EL MUNICIPALISMO ANTE EL AVANCE DE LA EXTREMA DERECHA"Así, el portavoz de IU ha lamentado que el gobierno del PSOE "no sólo no ha sido garante" de los derechos de los trabajadores de las empresas implantadas en Sevilla, sino que considera que es "responsable directo del deterioro de las condiciones laborales de la plantilla del propio Consistorio y de sus servicios públicos". "Frente a esta deriva, lo que hace falta es más Ayuntamiento", ha recalcado González Rojas, quien sostiene que, a partir del 26 de mayo, "el municipalismo ha de ser un parapeto de la mayoría social ante el avance de la derecha y de la extrema derecha"."Una ciudad como Sevilla, que tiene los barrios más pobres del país, que arrastra tasas indecentes de desempleo y desigualdad y que ha sufrido el desmantelamiento de su patrimonio industrial, necesita de un Ayuntamiento que lidere la salida de la crisis en coordinación con los trabajadores y con quienes apuestan por un modelo de desarrollo socioeconómico que priorice la creación de empleo digno y de calidad", ha abundado González Rojas.Al hilo de esto, el portavoz de IU se ha preguntado irónicamente qué fue de la mesa por la reactivación económica que el alcalde impulsó al principio de mandato con los sindicatos y la patronal. "Aquello se quedó en una simple foto, como tantos otros anuncios", ha continuado Rojas, quien considera que el Ayuntamiento ha de recuperar "cuanto antes el diálogo y la interlocución con los agentes sociales sevillanos y sumarlos al proceso para construir, en colectivo y desde abajo, una ciudad más justa, habitable, solidaria y al servicio de las necesidades de la mayoría".REFORZAR LA COLABORACIÓN ACTUALEn este sentido, el portavoz de IU ha destacado la buena sintonía que su formación política ha mantenido durante todo este mandato con Comisiones Obreras, sindicato con el que "hemos compartido, en la calle y en la institución, modelo de ciudad, reivindicaciones y propuestas en pos del interés general"."Hemos ido de la mano para reclamar la municipalización de los servicios externalizados, más inversiones en los barrios, una fiscalidad más justa y progresiva, una movilidad urbana sostenible", ha precisado Rojas, quien ha apostado por profundizar y seguir reforzando esta relación de colaboración mutua con CCOO en defensa de las y los trabajadores.Por su parte, el secretario general de CCOO en Sevilla, Alfonso Vidán, ha destacado también el trabajo conjunto que IU y el sindicato han venido desarrollando hasta ahora, "una colaboración que ha dado buenos resultados y que esperamos seguir manteniendo con Adelante Sevilla", ha apuntado.Finalmente, Vidán ha señalado que "desde CCOO hemos coincidido con IU en la importancia de movilizar a todos los votantes progresistas en las próximas elecciones municipales para que no ocurra lo mismo que pasó el pasado 2 de diciembre en Andalucía", añadiendo que "un gobierno de izquierdas en Sevilla será una buena noticia para el movimiento obrero y los trabajadores de esta ciudad".--EUROPA PRESS--