IU alega contra la recalificación de la Gavidia por su papel en la Memoria Histórica y la falta de dotaciones

Rojas en la Gavidia

Después de que el pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobase inicialmente, con el voto a favor de PSOE y PP, la abstención de Cs y el rechazo de Participa e IU, la recalificación de la antigua comisaría de la Gavidia para que el edificio admita usos terciarios, las alegaciones de IU contra dicha operación y la "privatización" de este edificio de titularidad municipal señalan que sólo el "uso público" del edificio puede garantizar los términos del sello de Lugar de Memoria Democrática promovido para el mismo y paliar la "falta de dotaciones públicas" que padece el casco histórico.Así lo ha manifestado el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, precisamente frente a este edificio de la céntrica plaza de la Concordia, toda vez que el inmueble pertenece al Consistorio desde que allá por 2003 dejase de funcionar como comisaría de la Policía Nacional.Desde entonces, el Consistorio ha intentado varias veces vender el inmueble, aunque siempre sin éxito. En el pasado mandato, el entonces gobierno local del PP promovió de hecho una primera modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para reclasificar el edificio de suelo de interés público y social (SPIS) a suelo de gran superficie comercial, si bien al arrancar el actual mandato y recuperar el PSOE el poder, el Ayuntamiento desistió de completar dicha operación para decidir qué uso dar al edificio.Para ello, sobre la mesa han pesado distintas propuestas para destinar el edificio a un hotel, un espacio de salud y deporte, un centro de investigación y emprendimiento universitario, un espacio socio cultural o un enclave dedicado a la memoria histórica, toda vez que la Junta de Andalucía incoó el pasado 11 de enero el procedimiento para la inscripción de dicho edificio en su Inventario de Lugares de Memoria Democrática, por su papel como centro de represión del periodo tardío de la dictadura franquista.En cualquier caso, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno local del PSOE y el Grupo popular del Ayuntamiento para que los populares se abstuviesen en la votación del proyecto presupuestario de 2018 incluía el compromiso de promover una nueva recalificación del edificio, para que el mismo admita usos terciarios y ofrecer de nuevo el inmueble al sector privado, como así está sucediendo.En este marco, el portavoz de IU y candidato a la confluencia en Adelante Sevilla ha explicado que las alegaciones de su formación política contra esta recalificación "son el fruto de un trabajo colectivo desarrollado conjuntamente con personas y entidades sociales que no se resignan a que Sevilla pierda este emblemático espacio", destacando entre ellas la Plataforma ciudadana por una Gavidia pública o la asociación de arquitectos Entre Adoquines.En sus alegaciones, según Rojas, IU recuerda que la modificación del PGOU impulsada por Espadas para que el edificio admita usos terciarios supone un "claro incumplimiento" de la moción aprobada en 2015 por el pleno del Ayuntamiento para "garantizar su calificación como Servicios de Interés Público y Social en su categoría de Socio-Cultural", que es la que la formación de izquierdas sigue considerando más adecuada para este equipamiento.Además, desde IU recalcan en sus alegaciones que "la única forma de lograr que esta antigua comisaría, donde se torturó y reprimió a centenares de luchadores antifranquistas, albergue un Lugar de Memoria Democrática digno, pasaría por garantizar el uso público y social del edificio, alejándolo de intereses privados".Igualmente, IU rechaza de plano el uso hotelero que se podría implantar en la Gavidia, "dada la alta presión turística que ya de por sí soporta el Casco Antiguo" y aboga, en cambio, por "cubrir demandas sociales de un distrito que está falto de dotaciones públicas como, por ejemplo, centros cívicos, escuelas infantiles, colegios e institutos, o espacios destinados a los cuidados y al emprendimiento juvenil"."Frente a quienes se empeñan en tildar de utopía todo lo que no sea levantar en la Gavidia un hotel de lujo, IU demuestra en sus alegaciones que es perfectamente posible ir adaptando y ocupando poco a poco este inmueble, como ya se viene haciendo en la Fábrica de Artillería o como está proyectado en las Naves de Renfe".Para González Rojas, la excusa de la "falta de financiación" esgrimida por el PSOE para no afrontar desde lo público la puesta en uso de la Gavidia, "tampoco cuela". Y es que "si este gobierno municipal supo encontrar en su día seis millones de euros para comprarle un edificio a la Junta de Andalucía, no debe tener problemas para aportar la cantidad mucho menor que se necesita para consolidar la estructura de la antigua comisaría".Desde IU recuerdan, por último, que la calificación de la Gavidia como equipamiento ya permite destinar hasta un 20 por ciento de la edificabilidad a aprovechamientos lucrativos, lo que reportaría ingresos al Ayuntamiento. Por todo ello, González Rojas ha instado a Espadas a "cumplir de una vez el acuerdo de pleno de 2015". "Todavía está a tiempo de no pasar a la historia como el alcalde que vendió la Gavidia al mejor postor", ha concluido.--EUROPA PRESS--