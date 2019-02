Alcaldesa de Santiponce, Carolina Casanova

El Grupo de concejales de IU en el Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) ha avisado este lunes de que hace ya casi tres meses que el pleno aprobó una moción de dicha formación, en demanda de constituir una comisión especial informativa ante la posibilidad de que la alcaldesa, la socialista Carolina Casanova, hubiese estado utilizando el coche oficial del Consistorio y el conductor del mismo para fines no relacionados con su puesto de primer edil, sino para desplazamientos a la Diputación, donde trabaja como asesora del Grupo socialista de dicha institución provincial.La moción aprobada, según IU, reflejaba un plazo de 15 días para la constitución de la comisión, pero dado que ha transcurrido "tres meses" sin crearla, la coalición teme que la primer edil intente "ganar tiempo y esperar a que pasen las elecciones municipales", a celebrar el próximo 26 de mayo.Todo ello cuando Casanova, según IU, "sigue utilizando el coche oficial del Ayuntamiento, con conductor incluido, para el desplazamiento desde Santiponce a su trabajo en la Diputación".La federación de izquierdas, en ese sentido, avisa de que Casanova cobra unos "3.400 euros mensuales como asesora del Grupo socialista de la Diputación", por lo que no entiende "cómo recibiendo esta remuneración tan importante, no utiliza su propio coche, ya que lo que está haciendo es utilizar los recursos municipales" para desplazamientos no relacionados con la actividad municipal.--EUROPA PRESS--