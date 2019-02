Itálica cierra 2018 con 162.134 visitas, la Necrópolis de Carmona con 37.263 y San Isidoro con 31.508

Anfiteatro romano de Itálica

El conjunto arqueológico de Itálica, enclavado en Santiponce (Sevilla) y donde descansan las ruinas de la antigua ciudad romana cuna de los emperadores Trajano y Adriano, cosechó durante 2018 un total de 162.134 visitas, tratándose del espacio cultural de la Junta de Andalucía más visitado de la provincia de Sevilla, seguido del Conjunto Arqueológico de Carmona, que guarda una necrópolis romana descubierta en el siglo XIX y cuyo origen se remonta al siglo I después de Cristo.Según los datos de la Estadística de la Red de Espacios Culturales de Andalucía relativos a 2018, recogidos por Europa Press, las ruinas de Itálica, que el pasado mes de octubre ingresaba en la lista indicativa de España de monumentos susceptibles de ser elevados a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), para que opten a la declaración de Patrimonio de la Humanidad, fue el recinto cultural autonómico más visitado de la provincia durante el año pasado.En total, Itálica cosechó durante 2018 un total de 162.134 visitantes, pese a que entre abril y mayo del año pasado el recinto estuvo sujeto a cierres parciales y totales, con especial incidencia en su anfiteatro, joya del enclave, por el rodaje de escenas para la temporada final de la famosa serie de televisión Juego de Tronos, que comenzará a emitirse precisamente este mes de abril.Es más, las estadísticas reflejan que abril con 18.825 personas fue el segundo mejor mes de Itálica en materia de visitas durante 2018, después del mes de noviembre, cuando fueron contabilizadas 18.938 visitas. No obstante, durante 2018 otros enclaves similares de Andalucía superaron a Itálica en materia de visitas, pues las ruinas romanas de Baelo Claudia, en Tarifa (Cádiz), consiguieron 168.565 visitas, mientras el teatro romano de Málaga superó las 360.000 visitas.El segundo recinto cultural de la Junta más visitado durante 2018 en la provincia de Sevilla fue el Conjunto Arqueológico de Carmona, cuya necrópolis romana fue el primer yacimiento arqueológico en abrir sus puertas al público en España el 24 de mayo de 1885 y que actualmente afronta mejoras en su antiguo anfiteatro, que según una tesis doctoral recogida por Europa Press es el más antiguo" de su tipología documentado en la Península Ibérica y en su momento podía acoger entre 18.000 y 20.000 espectadores. En total, este recinto recibió 37.263 visitas durante el año pasado,En tercer lugar figura el monasterio fortificado de San Isidoro del Campo, fundado en 1301 en Santiponce, cerca de las ruinas de Itálica, y marcado por el expolio perpetrado en agosto de 2016 con el robo de dos paños completos de azulejos de su Claustro de los Muertos, toda vez que esta joya del gótico y el mudéjar es objeto de una intensa campaña de los colectivos culturales locales, en demanda de más proyección y recursos para el mismo. En concreto, el monasterio de San Isidoro contabilizó durante 2018 un total de 31.508 visitas.En cuarto lugar, con 12.168 visitas, se sitúan los dólmenes de La Pastora y Matarrubilla, enclavados en Valencina de la Concepción y legado del asentamiento humano que habitó el sector norte de la cornisa del Aljarafe durante la Edad del Cobre. No en vano, un estudio publicado en la revista científica Journal of World Prehistory y recogido por Europa Press exponía que con una extensión calculada de unas 450 hectáreas, el asentamiento calcolítico de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán "es de lejos el mayor asentamiento de la Edad del Cobre" en toda la Península Ibérica y "posiblemente uno de los mayores de Europa occidental en la Prehistoria tardía".Finalmente, figura en último lugar de la lista el conjunto arqueológico del antiguo asentamiento romano de Munigua, enclavado en una colina del término municipal de Villanueva del Río y Minas, en plena Sierra Morena sevillana. Esta antigua ciudad romana habría vivido su auge entre los siglos I y II después de Cristo gracias a su producción de hierro, toda vez que el recinto arqueológico contabilizó durante 2018 un total de 5.897 visitas, con apenas 107 visitas en agosto.--EUROPA PRESS--