Israel Elejalde dirige a Mar Sodupe y Francesc Garrido en 'La resistencia', de Lucía Carballal, en el Central

El Teatro Central de Sevilla, perteneciente a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, acoge los días 22 y 23 de marzo dos representaciones escénicas en sus salas. Así, la A recibe la danza de Lisbeth Gruwez, con la pieza para diez bailarinas 'The Sea Within', mientras que en la B estará el teatro de la joven autora Lucía Carballal 'La resistencia', dirigida por Israel Elejalde e interpretada por Mar Sodupe y Francesc Garrido. En ella una pareja madura de novelistas reflexiona sobre amor y literatura. Según el director, "'La resistencia' es el esfuerzo de un amor por sobrevivir a su propia verdad".En 'La resistencia' dos novelistas, Mónica y David, se citan de madrugada en un restaurante vacío. Ambos rondan los cincuenta, a estas alturas ya saben cuál es el lugar que han alcanzado como escritores. Más importante aún: después de años siendo amantes, también saben qué lugar ocupan el uno para el otro. Y en ambos campos de batalla -la literatura y el amor- sus posiciones son desiguales.En una nota de prensa se indica que sobre la dramaturgia de Lucía Carballal, Israel Elejalde --miembro de El Pavón / Teatro Kamikaze, que becó a la autora en su primer año-- dice que es "un teatro con ecos de la mejor tradición del teatro inglés: estructuras aparentemente clásicas, buenos diálogos; personajes complejos, inteligentes y bien definidos, conflictos que huyen de lo obvio, sentido del ritmo... es un teatro que busca confrontar la realidad y ahondar en aquello que nos inquieta y duele".Formada con Juan Mayorga, Yolanda Pallín, José Sanchis Sinisterra, Oliver Bukowski o Theresia Walser, entre los títulos de Lucía Carballal destacan obras como 'Los temporales', 'A España no la va a conocer ni la madre que la parió' (coescrita junto a Víctor Sánchez) o 'Personas habitables', entre otros. Accésit Marqués de Bradomín por 'Mejor historia que la nuestra', y Mejor Proyecto de Teatro Textual del Institut del Teatre por 'Lotte goes liquid'. Ha adaptado 'Amok', de Stefan Zweig, 'Platonov', de Chejov y 'El misántropo', de Molière. Guionista para los cineastas Chema de la Peña y Ramón Salazar.DANZA EN LA SALA AEl teatro de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ofrece en su sala principal la danza de Lisbeth Gruwez 'The Sea Within', donde diez bailarinas "salvajes y vulnerables, líquidas y afiladas", según la promoción del evento, dibujan una imagen diferente de la feminidad y exploran el poder de la meditación para crear una forma orgánica llena de armonía. Una danza en la que todas las intérpretes se conjuran como una sola voz, ya se trate de sus gestos repetitivos como del ruido de sus respiraciones, dando como resultado una pieza magnética.El fondo musical corre por cuenta de Maarten Van Cauwenberghe, músico-cómplice habitual de la coreógrafa, que esculpe un paisaje sonoro deslumbrante con la ayuda de sintetizadores minimalistas y frecuencias estremecedoras. De este ambiente vaporoso, pero plenamente consciente, surgen nuevas pulsiones que atraviesan los cuerpos y la nuestra mente, dibujando un nuevo estado del ser pero, a la vez, alcanzando una nueva consciencia de uno mismo.--EUROPA PRESS--