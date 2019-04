Isla Mágica premia a 10 colegios andaluces y uno portugués en un concurso sobre la primera circunnavegación

Sevilla.-Isla Mágica premia a 10 colegios andaluces y uno portugués en

El parque Isla Mágica ha premiado a diez colegios andaluces y uno portugués dentro del concurso artístico convocado en octubre para la conmemoración del 500 aniversario de la primera vuelta al mundo, bajo el lema 'Magallanes-Elcano y la vuelta al mundo', al que se han presentado casi 70 trabajos procedentes en su gran mayoría de centros de la Comunidad, aunque también de otras zonas de España y Portugal.Según informa Isla Mágica en un comunicado, este concurso tenía como objetivo dar a conocer las figuras de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano y la importancia que tuvo la realización de la primera vuelta al mundo, a través de distintas composiciones artísticas.Se proponían tres categorías de participación para Primaria y otras tres para Secundaria. En el caso de Primaria, en las categorías A y B (tercero y cuarto y quinto y sexto) los trabajos tenían que tener formato cartel y en el caso de la categoría C, dirigida a todo el centro, los escolares tenían que presentar un flashmob.En el caso de Secundaria, en las tres categorías se proponía realizar un vídeo conmemorativo de como máximo dos minutos de duración. Al certamen se han presentado casi 70 trabajos, lo que ha supuesto la participación directa de más de 3.000 escolares.Los colegios galardonados han sido el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) '19 de abril', de Dos Hermanas (Sevilla), y el CEIP 'Santísimo Cristo de la Vera Cruz', de Iznatoraf (Jaén), en la categoría A de Primaria; el CEIP 'Nuestra Señora Araceli', de Lucena (Córdoba), y el 'Highlands School' (Sevilla), en la Categoría B de Primaria; el CEIP 'Las Huertas', en Pedrera (Sevilla), en la categoría C de Primaria; el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) 'Bahía de Almería', de Almería, y el IES 'Mediterráneo', de Garrucha (Almería), en la categoría A de Secundaria; el IES 'Mar Serena', de Pulpí (Almería), y el IES 'Ibn Jaldún', de Dos Hermanas (Sevilla), en la categoría B de Secundaria y el IES 'Arrabal', de Carmona (Sevilla) y el Agrupamento de Escolas 'Abade de Bragança', de Portugal, en la categoría C. Todos estos centros disfrutarán de entradas gratuitas a Isla Mágica.El jurado ha estado constituido por una representante de la Consejería de Educación y Deporte, Rosario Castro; Ángel Fernández Millán, de Canal Sur, y dos representantes de Isla Mágica, Carlota Delgado y Raquel Melero, responsables del Programa Escolar de Isla Mágica.Isla Mágica dispone de un programa escolar dirigido a alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en el que se trata de aunar diversión y educación. Para ello, cuenta con una guía didáctica, homologada con 36 temas de materias tan diversas como la física, la literatura o la historia, entre otras, que facilita el aprovechamiento de la visita relacionándolo en todo momento con temas didácticos.Cada temporada se amplían estos contenidos con temas nuevos y, este año, con motivo de la Conmemoración de los 500 años de la primera vuelta al mundo, se ha elaborado un monográfico sobre la expedición de Magallanes y Elcano y la importancia de completar la primera circunnavegación de la Tierra, que se puede consultar y descargar a través de la página web de Isla Mágica.Asimismo, dentro de la oferta de espectáculos de este año en campaña escolar, Isla Mágica ha incluido un espectáculo llamado 'Enrólate con Magallanes', completando así las actividades programadas con motivo de la celebración de este hito histórico.--EUROPA PRESS--