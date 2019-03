Antonio Conde, alcalde de Mairena del Aljarafe (Sevilla)

La Sociedad de Desarrollo y Fomento del Empleo (Sodefesa) del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) afronta actualmente los primeros pasos del proceso destinado a su "liquidación", en un contexto en el que el secretario general de la misma y del propio Consistorio había recomendado previamente adoptar tal medida si persistía la situación de "inviabilidad e insolvencia" de la empresa. El Gobierno local, no obstante, defiende que ya había tomado dicha "decisión" antes del aviso del secretario, encuadrando la medida en una "reorganización de los servicios públicos".La mencionada empresa del Ayuntamiento de Mairena contaría con una plantilla de unas 20 personas y su función es la promoción y gestión de viviendas protegidas, suelo industrial y terciario, así como el asesoramiento empresarial, la formación, las telecomunicaciones y la prevención de riesgos laborales, tratándose de uno de los principales entes satélite de este Consistorio gobernado por el socialista Antonio Conde.Respecto al devenir de esta sociedad municipal, la cuenta de pérdidas y ganancias de la misma correspondiente al primer trimestre de 2017 reflejaba entonces que si bien la previsión inicial de los presupuestos municipales apuntaban a un beneficio de 315 euros para el cierre de dicho trimestre, el mismo habría sido saldado con pérdidas por importe de 16.214 euros.A tal efecto, un escrito rubricado el 31 de enero de este año por el secretario general del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe para renunciar como secretario de la citada empresa municipal, por "conflicto de intereses entre ambos cargos una vez desaparecida la previsión estatutaria de vincular ambos puestos", alude a la situación que atraviesa la entidad.EL AVISO DEL SECRETARIOEn dicho documento, recogido por Europa Press, el secretario general del Ayuntamiento y hasta ese momento de la propia Sodefesa recuerda al alcalde de la localidad y al presidente de la entidad "la necesidad de que se adopten las medidas necesarias para corregir la situación de desequilibrio que actualmente padece la sociedad y, en su caso, si persiste la inviabilidad e insolvencia de la empresa, proceder a la liquidación con todas las garantías para los acreedores y trabajadores que pudiesen verse afectados".Al respecto, fuentes del Ayuntamiento de Mairena han asegurado a Europa Press que el escrito del secretario general "va en la misma línea que el gobierno local" y antes de que el mismo formalizase el documento en cuestión, la "decisión" de liquidar Sodefesa "ya se había comunicado a los grupos políticos y a los consejeros y ya se había iniciado el procedimiento global para la cesión de activos y pasivos de la sociedad al Ayuntamiento", un procesos cuyos borradores serán traslados a grupos y consejeros "en cuanto estén listos"."Este paso que da el equipo de gobierno no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la gestión municipal, estrategia en la que trabaja de manera continua y que no se termina con esta liquidación. La reorganización de los servicios públicos es una iniciativa del equipo de gobierno para su actualización y modernización y mejora de la gestión municipal", enfatiza el gabinete local.Sobre la situación económica de Sodefesa, según las fuentes consultadas por Europa Press, pesaría especialmente el devenir de una promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra, para la cual la empresa municipal habría concertado en su momento un préstamo al objeto de construir estos pisos. Y es que frente a las previsiones de ingresos con las que contaba la empresa respecto a los citados alquileres con opción a compra, habrían sobrevenido situaciones impago de las rentas, con las consecuentes dificultades para afrontar el mencionado préstamo.--EUROPA PRESS--