Inauguran la exposición 'Sabores que cruzaron los océanos' en el Archivo General de Indias

Exposición 'Sabores que cruzaron los océanos' del Archivo de Indias

El Archivo General de Indias de Sevilla ha inaugurado este martes la exposición 'Sabores que cruzaron los océanos', comisariada por el archivero e historiador Antonio Sánchez de Mora y organizada por la el Ministerio de Cultura y Deporte, la Agencia Española para la Cooperación Internacional y del Desarrollo (Aecid) y patrocinada por The Culinary Institute of Spain.Según ha detallado el Ministerio en una nota de prensa, la exposición ofrece una "experiencia participativa y sensorial", de ahí que haya encontrado en el ámbito de la gastronomía "un espacio de colaboración multidisciplinar".Así, ha rememorado que si en la primera sede de esta exposición itinerante se sumó el chef Chele González, que contribuyó a la recuperación de "recetas históricas" y ofreció nuevas creaciones, ahora The Culinary Institute of Spain, fundación cultural del Grupo Lezama y de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, aporta "una cercana cooperación en su organización", además de promover en Sevilla un programa cultural y didáctico con catas, conferencias y mesas redondas.Este programa está relacionado con las recetas y alimentos que salieron y regresaron en las travesías del Atlántico y el Pacífico a través de estudios y difusión de recetas y bibliografía, como el libro de cocina de Ruperto de Nola (1529).La muestra indaga en el impacto de la llegada de los españoles a Filipinas y el "cambio radical" en los hábitos alimenticios en este archipiélago y el resto del mundo, resultado del crecimiento cada vez mayor de los intercambios entre Asia, América y Europa. Su temática entronca, a su vez, con la conmemoración del V Centenario de la I Vuelta al Mundo, plasmada en documentos de la expedición capitaneada por Fernando de Magallanes.En ella se exhiben facsímiles escogidos del patrimonio documental que se conserva en el Archivo General de Indias de Sevilla, el Real Jardín Botánico, la Biblioteca Nacional de España y otras instituciones españolas y extranjeras. La muestra incorpora asimismo un conjunto de textos informativos, recursos gráficos y elementos didácticos que incitan al visitante a descubrir una parte de nuestra historia, común a España, Filipinas y el resto de pueblos que en su día estuvieron unidos bajo la corona española.En este sentido, el Ministerio ha subrayado que "no se trata tan sólo de un acercamiento erudito a esta temática", aunque "no se renuncia al rigor histórico", pues se ofrece un enfoque multidisciplinar en el que el estudio histórico y la alta cocina "caminan de la mano y animan al espectador a experimentar" los aromas y alimentos de épocas pasadas.La exposición se divide en cuatro ámbitos temáticos, siendo el primero la búsqueda de las especias de Oriente que empujó a los europeos a navegar y descubrir nuevas rutas y hasta un "nuevo mundo" y que propició una "revolución gastronómica trascendental para la historia de la humanidad", al difundir los alimentos por los distintos continentes.El siguiente ámbito se centra en el descubrimiento de las islas Filipinas y su diversidad de culturas y alimentos, conectada con China, Indonesia, Malasia y otras comunidades del sudeste asiático. El tercer ámbito muestra a Manila como punto de encuentro e intercambios y traza la conexión entre el comercio de galeones y la globalización de los sabores, mientras que el ámbito final de la exposición destaca la fusión de sabores de tres continentes en la gastronomía filipina, sirviendo como inspiración para la creación de nuevos sabores y recetas.Su presentación inicial tuvo lugar en el congreso gastronómico internacional Madrid Fusión Manila 2016, ocasión en la que se dio a conocer este proyecto organizado por la Embajada de España en Manila, que tuvo en el Museo Nacional de Filipinas su primera sede. Con posterioridad, la exposición ha itinerado por Cádiz, Huelva, Valladolid y Málaga, gracias a la contribución de la Diputación de Cádiz, la Fundación Caja Rural del Sur, el Ministerio de Cultura y Deporte y la Delegación en Málaga de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.--EUROPA PRESS--