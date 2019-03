Inaugurado en Bormujos el Campus Docente y de Investigación en Ciencias de la Salud del San Juan de Dios

Sevilla.- Inaugurado en Bormujos el Campus Docente y de Investigación

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha presentado este jueves el Campus Docente y de Investigación en Ciencias de la Salud de Bormujos (Sevilla) en un acto que ha contado con la presencia del superior general de la Orden, Jesús Etayo; el rector de la Universidad de Sevilla (US), y el superior de la Provincia Bética, José Antonio Soria, además de personalidades del mundo sanitario y universitario así como los alcaldes de Bormujos, Mairena del Aljarafe, Gines, Bollullos de la Mitación y Villanueva del Ariscal.El edificio cuenta con 16.500 metros cuadrados y ha sido diseñado en base a la normativa docente y recomendaciones del proceso de Bolonia en Educación Superior, por el arquitecto sevillano Javier Jiménez Sánchez Dalp. Está dotado de tres plantas en superficie y la planta sótano, que alberga los aparcamientos.La intención de la Orden Hospitalaria con la construcción del campus ha sido la de dotar al alumnado de un espacio adaptado a las exigencias enfermeras de la actualidad, con instalaciones modernas que sirvan de escenario para poner en práctica sus conocimientos, según han informado en un comunicado.La docencia y la investigación son "destacados ámbitos de actuación" de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en España, ámbito mediante el que la institución pretende, además de formar profesionalmente con excelencia al alumnado, formarlos en la humanización de la asistencia.En palabras del superior Provincial, "queremos formar a los mejores enfermeros, que no sean solo profesionales competentes que consigan buenos empleos. Eso, para una institución como ésta sería claramente insuficiente. Creemos en la imprescindible integración de las distintas dimensiones de la persona y de la vida humana, la ciencia, la reflexión, la acción, el saber y los valores".Por ello, ha continuado, "no solo se trata de formarlos como profesionales altamente cualificados en la rama sanitaria, sino también de que estos profesionales mantengan una vocación hospitalaria que devuelva la sonrisa a los enfermos, la felicidad que todos buscamos logrando el bienestar mutuo, convencidos de que su vocación es procurar al enfermo los mejores cuidados de los que sean capaces".Por su parte, el rector de la Hispalense ha resaltado que "este centro tiene muy buena salud y este edificio pone de manifiesto que se ha trabajado bien y saludablemente para que impartamos las enseñanzas en las mejores condiciones de salud y desarrollo".Asimismo, el superior general ha manifestado su satisfacción por ver en marcha este nuevo Campus docente y de investigación que viene a completar la actividad de docencia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.EL CAMPUSEn la actualidad, se imparte el grado de Enfermería y está previsto incorporar un segundo grado en Ciencias de la Salud así como la formación profesional. También se ha contemplado un espacio destinado a la investigación interdisciplinar entre los miembros de la comunidad universitaria y sanitaria, aprovechando que el campus se encuentra frente al hospital San Juan de Dios del Aljarafe y unido a él mediante una pasarela.Los alumnos de Enfermería hacen desde hace unos días uso de este espacio vanguardista dotado de infraestructuras novedosas, como son las aulas de prácticas en habitación, con pacientes crónicos y el aula quirófano. Se trata de tres aulas que recrean a la perfección estos espacios hospitalarios para que los alumnos puedan realizar sus prácticas en un entorno absolutamente real.Además, la práctica se realiza con la guía de los profesores, que se encuentran en un espacio contiguo tutorizando y guiando la labor enfermera mientras que el resto de compañeros de clase están visualizando los trabajos de la persona en prácticas en una sala monitorizada. En dicho espacio se impartirán los diferentes posgrados que la Orden viene ofertando, como sus másteres propios, diplomas de especialización y cursos de experto universitario, todos relacionados con la práctica sanitaria.El campus cuenta además con biblioteca, sala de consultas, comedores para alumnos y personal del propio centro, despachos para las tutorías y las oficinas de dirección y secretaría.--EUROPA PRESS--