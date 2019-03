Huelva.- Imbroda valora que la justicia "vigile" casos como el IES El

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda (Cs), ha valorado que el poder judicial esté "vigilante" ante casos como el ocurrido en el Instituto de Educación Secundaria (IES) 'El Andévalo' en la localidad onubense de Puebla de Guzmán, a la par que ha pedido respeto hacia los docentes del centro.En respuesta a una pregunta formulada por el parlamentario del PSOE José Fiscal en el Pleno del Parlamento sobre la conmemoración en el mencionado instituto del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, el consejero ha defendido que la actuación "normal" de los mecanismos propios de la Consejería determinó que las acusaciones sobre la activada prevista "no eran tales".Al hilo, Imbroda ha indicado que tal aclaración fue defendida "a través de los canales de comunicación oficiales de la Consejería y respaldando el comunicado del equipo directivo", señalando además que la delegada territorial de Educación y Deporte en Huelva, Estela Villalbalo, lo reafirmó a través de los medios de comunicación.Por ello, el titular del ramo ha expresado que le "congratula" que los mecanismos judiciales se activen "a la mínima sospecha" pese a haber sido archivado, es decir, "que el poder judicial, independiente del Ejecutivo, actúe". "No había caso, pero me tranquila que los mecanismos de protección de nuestros menores y docentes estén vigilantes", ha añadido.Igualmente, Imbroda ha pedido a Fiscal que "mire el tema con perspectiva e inteligencia", petición que también hizo al portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, según ha destacado. Reiterando que se deben "proteger a los docentes como ya hemos hecho", el consejero ha pedido "respecto" para los profesionales del centro, coincidiendo con el deseo del equipo directivo del instituto.Por su parte, José Fiscal ha criticado que la polémica surgió ante la "falacia, invención y ataque por parte de sus socios de la ultraderecha de Vox". A su juicio, la formación hizo una afirmación "falaz, un ataque sin defensa por parte del Gobierno andaluz". Al respecto, el socialista ha pedido medidas de protección hacia los profesionales de centro manifestando que espera que "el ansia de poder no impida al Ejecutivo ser tibio ante estos asuntos", por lo que ha reclamado a Imbroda que "no sea cobarde y que ejerza".CASO IES 'EL ANDÉVALO'Cabe recordar que el fiscal de Menores de Huelva archivó el pasado 12 de martes el expediente de riesgo abierto tras conocerse una actividad para conmemorar el 8M en el IES 'El Andévalo', concluyendo que el centro "no realizó actividades que impliquen una vulneración de derechos fundamentales de personas menores de edad".Las actividades cuestionadas, según trascendió, consistían en que los niños salieran al recreo un tiempo después que las niñas para que los escolares varones comprendieran "lo que ha sentido la mujer durante mucho tiempo en la historia, donde simplemente por el sexo se le ha prohibido hacer determinadas tareas", aseguraba un documento publicado.El equipo directivo del IES 'El Andévalo' aseveró que era "rotundamente falso que se fuera a castigar al alumnado sin su derecho al recreo" y en esa línea manifestó en un comunicado "la mala interpretación que se realizó de una de las actividades propuestas para la celebración del 8 de marzo".--EUROPA PRESS--