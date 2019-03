'Il Trovatore' de Verdi vuelve 20 años después al Teatro de la Maestranza

Sevilla.- 'Il Trovatore' de Verdi vuelve 20 después al Teatro de la Ma

'Il Trovatore' de Guiseppe Verdi vuelve casi 20 años después al Teatro de la Maestranza de Sevilla, donde se representará los días 20, 23, 26 y 29 de marzo, a las 20,00 horas, con la dirección musical de Pedro Halffter y dirección de escena de Stefano Vizioli.La ópera 'Il Trovatore' es un drama en cuatro actos que fue estrenada el 19 de enero de 1853 en el Teatro Apollo de Roma. Esta producción del Teatro Verdi de Trieste y patricinada por CaixaBank, contará con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), dirigida por John Axelrod, y el Coro de la Asociación Amigos del Teatro Amigos de la Maestranza, bajo la dirección de Íñigo Sampil.Durante la presentación de esta ópera, para cuyas funciones aún hay entradas disponibles, el director musical ha señalado que 'Il Trovatore' está inspirada en una obra de teatro de un dramaturgo de Chiclana de la Frontera (Cádiz) Antonio García Gutiérrez y ha destacado la fuerza de los personajes, mostrando "mucha ilusión y esperanza para estas cuatro funciones".Por su parte, el encargado de la reposición de la puesta en escena, Lorenzo Nencini, ha explicado que se trata de una "historia un poco rara, pero que funciona muy bien" y ha valorado que los conflictos en escena son muy humanos. Además, se conmemora el décimo aniversario de esta puesta en escena, "con una escenografía espectacular, sencilla y fuerte, con dos carros que se mueven en escena".La soprano Angela Meade, que ha cantado en escenarios como la Wiener Staatsoper, Los Angeles Opera, Deutsche Oper Berlin y Teatro Real de Madrid, entre muchos otros, interpreta el rol de Leonora y se ha mostrado encantada de que su personaje sea una mujer fuerte. "Es mi duodécima producción de 'Il Trovatore', es una de las ópera que más he cantado y siempre me encanta encontrar nuevos aspectos de Leonora en cada producción", ha señalado.Por su parte, el tenor Piedro Pretti encarna a Manrico y ha explicado que el cantante no es estático, "cambia siempre y tiene una relación entre el aspecto físico, psicológico y vocal".El barítono Dmitry Lavrov, ganador de concursos internacionales como la International Shtokolov Vocal Competition, la Irina Bogacheva International Vocal Competition o el Paris Opera Awards, debuta en escena como El Conde de Luna. Dmitry Lavrov ha indicado que su personaje "está enamorado de Leonora, es joven, poderoso y comete errores en la vida".Además, el bajo Romano dal Zovo ha explicado que su personaje, Ferrando, "refleja muchísimas emociones y llevarlas al público no es sencillo". El reparto lo completan la mezzosoprano Agnieszka Prehlis, que interpreta a Azucena; la soprano Carolina de Alba, como Inés; el tenor Gerardo López, en el roll de Ruiz; el barítono Jesús Becerra, que encarna a un gitano, y el tenor Álvaro Bernal, como un mensajero.Por último, Pedro Halffter ha resaltado el trabajo del grupo de escena de niños, de los maestros de armas y espadachines, de los casi 70 músicos en el foso, los 60 cantantes y los figurantes.--EUROPA PRESS--