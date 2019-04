Sevilla.- II "Primavera Ochentera" en Tomares el día 27 con La Unión,

Los líderes de las míticas bandas de la movida de los 80 darán la bienvenida a la primavera en Tomares (Sevilla) el próximo sábado 27 de abril, día de reflexión, con un gran concierto titulado II Primavera Ochentera, que contará con Rafa Sánchez con toda La Unión al completo; Javier Gurruchaga y su mítica Orquesta Mondragón; Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible; Miguel Costas, fundador de Siniestro Total; Bernardo Vázquez, cantante de The Refrescos y Doctor Diablo de la mano de PeterPunk, o sea Pedro Ortiz.Un gran concierto en el que el público vibrará con las míticas canciones y grupos de siempre, que han sobrevivido a todas las modas y épocas: 'Lobo-hombre en París' o 'Sildavia' del grupo La Unión al completo, con Rafa Sánchez a la cabeza, 'Viaje con nosotros', 'Caperucita Feroz' o 'Ellos las prefieren gordas', a cargo del carismático presentador, actor y cantante Javier Gurruchaga, fundador y líder de la Orquesta Mondragón, 'Me pica un Huevo' o 'Miña terra galega', uno de los himnos del rock gallego, cantada por Miguel Costas, voz de Siniestro Total, que visitan por primera vez Tomares.Un concierto para volver a disfrutar de clásicos como 'Tiempo de Amor', 'Sabor de Amor' o 'Reina del Caribe' de la mano de Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible que vuelve por segunda vez a Tomares tras su éxito en la Feria tomareña de 2016, de temas tan sonados como 'Aquí no hay playa', canción del verano de 1989, que hizo famoso a Bernardo Vázquez, vocalista del grupo The Refrescos, y del gran ritmo de grupos actuales como Doctor Diablo, que de la mano de su vocalista, PeterPunk (Pedro Ortiz), artífice de la música que acompañó a la Selección Española de Baloncesto en la Ruta Ñ16 de preparación para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.El Concierto II Primavera Ochentera, organizado por Global Manager, en colaboración con el Ayuntamiento de Tomares, comenzará a las 16,00 hora de la tarde en los Jardines del Conde de la Hacienda Santa Ana, sede del Ayuntamiento de Tomares.Las entradas, que tienen un precio de 15 euros y 30 euros la entrada vip, están a la venta en Ticketea y El Corte Inglés. También se pueden adquirir físicamente en la concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Tomares, de 10 a 14 horas, en The Keepers Irish Pub, en Sevilla-Sevilla Rércords y Bomba Movil (Coria del Río).También hay un precio especial para empadronados en Tomares de 10 euros, para todos aquellos que compren su entrada antes del 5 de abril. Las que se vendan del 6 al 12 de abril, tendrán un coste de 12 euros. Todo ello venta en el área de Festejos, de lunes a viernes, de 10 a 14 horas.--EUROPA PRESS--