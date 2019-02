Ian Gibson ante la tumba de Antonio Machado

El hispanista irlandés Ian Gibson invita a un "viaje al mundo de Machado" en su ensayo biográfico sobre el poeta 'Los últimos caminos de Antonio Machado' (Espasa)."Es una invitación a entrar en su mundo", ha declarado a Europa Press, y ha añadido que es un homenaje e incitación a que el joven público lea al escritor (1875-1939).Esta biografía reducida, que sale a la venta este martes, incluye poemas que ilustran pasajes de su vida y su obra: "He tratado de poner citas asequibles" que, con máxima sencillez, introduzcan al lector en su mundo, que provoquen un mayor deseo de conocerle mejor."He excluido todo lo innecesario, tratando de llegar a la escena de Machado y de su mundo para un lector nuevo que no sabe mucho" de él, ha detallado el ensayista."SÍMBOLO DEL EXILIO"En una visita a los últimos lugares que abrazaron al autor --la pensión donde se refugió y el cementerio le enterraron tres semanas después de llegar--, ha destacado que el final del poeta fue "un símbolo" de todas aquellas personas indefensas que huían de una España triste."Como Lorca representa a los fusilados, Machado, a todos los exiliados que pasaron por la costa", ha dicho el escritor irlandés, que también ha reivindicado que representa a los exilios interiores; además, la muerte de Lorca le afectó muchísimo y llegó a convertirla en una elegía.Gibson también ha ensalzado la importancia de Francia en la formación y obra de Machado, tanto por la poesía de Paul Verlaine como de sus viajes a París y su exilio a Collioure.En Francia les abastecieron de comida y de ropa en la pensión Bougnol-Quintana --ahora en venta-- y les ofrecieron ayuda y posteriormente hasta un entierro en París: "No habría querido homenajes nacionales".En su muerte, a los 63 años, tuvo mucho que ver el "dolor" por no saber dónde estaba su hermano Manuel, que estaba escribiendo sonetos desde el bando franquista.Gibson ha lamentado que a Machado, enfermo de asma y del corazón, pero sobre todo afectado de "dolor" y de frío, le llegó la salvación demasiado tarde: el día de su muerte, el hispanista John Brade Trend le ofreció un puesto como lector de español en la Universidad de Cambridge (Reino Unido)."MUCHO QUE DECIR" DE LA ESPAÑA ACTUALPara Gibson, era estoico, digno, tranquilo pese a todo, en parte gracias a ser doctor en filosofía: "Tiene mucho que decir a la España actual. Fue un ejemplo de honradez y seriedad intelectual".Sobre su vigencia, ha dicho que "tiene mucho que decir en la España de hoy", ya que toda su obra gira en torno al país y a su deseo de que a que éste llegue la gran cultura y el diálogo, frente a la España que bosteza --parafraseando un verso suyo--.Gibson ha criticado que los políticos, a la greña, deberían haber aprendido y fomentar el diálogo: "Queremos una España tranquila, con énfasis en el diálogo, y de preguntar primero y después escuchar antes de dialogar"."En España se escucha mal. Todo el mundo se proyecta a sí mismo, nadie toma nota, y el diálogo no es diálogo", según Gibson, mientras que Machado quería que la conversación sirviera de comunicación, de aprendizaje y modificación de actitudes.En esta biografía el camino sirve como metáfora poética, ya que todo su pensamiento giraba en torno a éste, "desde la cuna hasta la tumba", y como un viaje que se emprende sin vuelta atrás.--EUROPA PRESS--