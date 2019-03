Hospitalizado un hombre tras ser herido con un cuchillo en una discusión en Linares

Un varón de unos 60 años, del que no han trascendido más datos, ha debido ser hospitalizado este martes tras ser herido con un cuchillo en el transcurso de una discusión con otro hombre en el municipio jiennense de Linares.Los hechos, según ha confirmado a Europa Press el servicio de emergencias 112, han tenido lugar en torno a las 16,00 horas, cuando se notificaba la existencia de un hombre herido en un domicilio particular de la calle Yanguas Jiménez de la localidad.Personada en el lugar la Policía Nacional, ha recabado datos sobre la mencionada discusión, de la que no han trascendido las causas o las circunstancias, ni tampoco si hay algún detenido por la misma. El aviso alertaba de que uno de los litigantes habría sacado un cuchillo en el fragor de la discusión y herido al otro con él.Como resultado, la víctima, de la que no se conoce su estado concreto, habría resultado herida con diversos cortes, por lo que ha sido trasladada hasta el Hospital de San Agustín.--EUROPA PRESS--