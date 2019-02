Guardia Civil investiga a una empresa por abandonar más de 100 neumáticos junto a un camino rural

Guardia Civil investiga a una empresa por abandonar más de 100 neumáti

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de laComandancia de la Guardia Civil de Sevilla tuvo conocimiento mediantedenuncia el pasado mes de noviembre de que se habían abandonado más de un centenar de neumáticos desechados en el medio rural, en concreto junto a un camino rural en el término municipal de La Rinconada, por lo que se abrió una investigación a una empresa por posible infracción de la legislación vigente en materia de tratamiento de residuos.Una vez desplazados al lugar, junto a un camino rural detrás del aeropuerto de Sevilla y en el término municipal de La Rinconada, la Guardia Civil pudo comprobar que se trataba del abandono de más de 100 neumáticos desechados, correspondientes a vehículos de la clase turismo, según ha informado el Instituto Armado.Al inspeccionarlos, observaron que la mayoría tenían marcados con rotulador distintas medidas y dimensiones, por lo que los agentes sospecharon que podían proceder de algún taller que se dedicara a la venta de neumáticos de segunda mano.Por la cantidad de neumáticos abandonados, más de 100, y la medida delas huellas halladas sobre el terreno del vehículo utilizado para sutraslado, se sospecha que se podía tratar de una furgoneta con cajón.Esto y otros indicios hicieron que, tras completar sus investigaciones, el Equipo Seprona, dirigiese sus sospechas hacia determinado vehículo de transporte. Gracias a la información aportada por la Unidad de Tráfico de la Guardia Civil, se identificó el posible modelo y marca del vehículo utilizado, por lo que tras las posteriores investigaciones e inspección de talleres de venta de neumáticos nuevos y de segunda mano, se consiguió finalmente localizar el lugar de donde procedían los neumáticos.La Guardia Civil, tuvo que solicitar a los sistemas colectivos de gestión de neumáticos fuera de su vida útil, que procedieran a la retirada de los mismos para evitar que se produjeran futuros vertederos y evitar el posible incendio en los mismos, con objeto de eliminarlos o para la obtención de otros beneficios.La empresa autora de los hechos, identificada por el Seprona, seenfrenta ahora a una infracción a la Ley de Residuos, con la consiguiente apertura de expediente sancionador en la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Sevilla, así como al coste de la correcta retirada de los neumáticos, que han de ser destinados a empresas autorizadas para la valorización y reutilización.La mayoría de los abandonos de neumáticos en zonas aisladas overtederos proceden de talleres ilegales, o aquellos que no estánautorizados para la sustitución de neumáticos, ya que su gestión implicaadherirse a los sistemas de gestión, a los que hay que abonar ladenominada eco-tasa que los usuarios abonamos en las facturas a la horade la sustitución de neumáticos nuevos, con esto, los talleres ilegales no declaran esa cantidad, obteniendo así mayor beneficio, haciendo constar que el coste de los neumáticos de tipo turismo es aproximadamente 1,30 euros cada unidad, que abonamos para su correcta gestión, y no para el abandono y riesgo del medio ambiente.--EUROPA PRESS--