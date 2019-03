La teniente alcalde y concejal de Servicios Técnicos Municipales e Imefe, Rosa Cárdenas, ha calificado de "electoralistas" las declaraciones del PSOE en relación a la regularización de las viviendas de las zonas residenciales y de Los Puentes, y ha preguntado al candidato socialista a la Alcaldía de Jaén, Julio Millán, "por qué el PSOE votó en contra del PGOU que es el documento que regulariza estas viviendas".Rosa Cárdenas ha señalado en un comunicado que "no es solo que el PSOE votará en contra de la regularización de viviendas de zonas residenciales, si no que también se dedicaron a tratar de torpedear y paralizar la aprobación del PGOU" y ha criticado que "en su día le dieran la espalda a los vecinos votando en contra de sus viviendas y ahora como estamos cerca de las elecciones el PSOE se suma al carro de la regularización de estas zonas".La concejal de Servicios Técnicos Municipales e Imefe ha asegurado que "el único responsable de la inclusión de las viviendas de las zonas residenciales y de Los Puentes en el PGOU y su regularización, así como ahora las gestiones que se realizan con la Junta de Andalucía, es el alcalde Javier Márquez" y ha añadido que "el PSOE no ha creído en la regularización de estas viviendas, ni ha querido regularizarlas, y la mejor prueba es que votara en su contra en el PGOU y que desde la Junta de Andalucía se dedicaran durante años a poner trabas a este proceso".Rosa Cárdenas ha manifestado que "los vecinos de Los Puentes y de las zonas residenciales han estado años esperando a que Julio Millán como delegado de Vivienda hiciera algo para regularizar sus viviendas, y lo único que encontraron fue un 'no' permanente por parte del gobierno de Susana Díaz a instancias del PSOE de Jaén"."Por lo que ahora no es creíble la preocupación de Julio Millán por la situación de estas viviendas y su ficticio interés se debe únicamente a la proximidad de las elecciones", ha concluido.--EUROPA PRESS--