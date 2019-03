El portavoz del gobierno local de Sevilla, Antonio Muñoz, ha subrayado que la ampliación del metro a Pino Montano, Sevilla Este o Bermejales "solo se desbloqueará desde el rigor, la búsqueda de consensos y el trabajo serio y riguroso" que asegura que ha mostrado "en todo momento el alcalde Juan Espadas".Después de que el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, haya solicitado al alcalde, el socialista Juan Espadas, que se sume al nuevo protocolo del metro aprobado en el pleno, el portavoz del gobierno local lo ha acusado de estar "instalado en la confrontación permanente, la demagogia y los mensajes vacíos".Antonio Muñoz ha criticado en un comunicado que tras los mensajes de Beltrán Pérez "no hay nada" porque la Junta "no ha puesto encima de la mesa ni otro protocolo, ni otro modelo de financiación ni otra programación para la ampliación del metro". Así, ha señalado que el único mensaje que ha expresado públicamente hasta ahora el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es "que necesita tiempo y que no tiene recursos para impulsar en solitario la ampliación de la red del metro".El portavoz del gobierno local ha asegurado que Beltrán Pérez "se dedica exclusivamente a vender humo, a paralizar proyectos de interés general para la ciudad y a insistir en el revanchismo político", mientras que "el gobierno de Juan Espadas sigue trabajando para llegar al consenso con respecto al metro con el Gobierno central y la Junta de Andalucía, con independencia de qué partido esté al frente como ha hecho hasta ahora".Así, Muñoz ha destacado que Pérez "se encuentra instalado en la confrontación permanente y en la parálisis, cuando lo importante a la hora de abordar el Metro es el consenso y el diálogo entre todas las administraciones buscando propuestas reales".Muñoz ha subrayado que el gobierno local "seguirá trabajando como hasta ahora, respetando las competencias de cada administración y buscando sumar con independencia de qué partido esté en el gobierno en ese momento". "Frente a eso, tenemos un PP que quiere paralizarlo todo, mientras el Gobierno mantiene la mano tendida a trabajar todos juntos con el Gobierno central y la Junta de Andalucía por la ampliación de la red de Metro", ha apuntado Muñoz, quien indicado que el alcalde de Sevilla "desbloqueó la ampliación del Metro en una reunión con el entonces ministro de Fomento, Iñigo de la Serna (PP), y el exconsejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López".Además, el portavoz ha explicado que en la reunión mantenida recientemente entre el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, "se abordó la ampliación del metro en un tono de lealtad institucional y con el compromiso de establecer un marco de colaboración, diálogo, consenso y búsqueda de acuerdos tanto en el tema del Metro como en otros de interés general para la ciudad"."Este domingo, de nuevo, Beltrán Pérez lo que busca es hacer ruido porque es lo único que sabe hacer frente a un gobierno serio que afronta el debate del metro con un espíritu de consenso entre administraciones", ha añadido Muñoz.--EUROPA PRESS--