El gobierno local de Sevilla ha afirmado este sábado que "el único que lleva años" de campaña electoral con anuncios "engañosos y mentiras" es el portavoz del PP, Beltrán Pérez.Después de que el PP haya alertado de una "campaña electoral encubierta" del PSOE con "anuncios de ciencia ficción", el portavoz del gobierno municipal de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha asegurado en un comunicado que la presentación de proyectos a entidades y vecinos "van a ser muy importantes para distintos barrios de la ciudad", como la Cruz Roja o el nuevo centro cívico de Sevilla Este."Es síntoma de que se están haciendo cosas y que se están haciendo bien, algo que es natural que extrañe al PP, que durante cuatro años estuvo cruzado de brazos y les importaba más bien poco lo que pensara la sociedad sevillana de su parálisis total, porque el PP no sabe qué es la participación ciudadana ni escuchar a los vecinos", ha apuntado el concejal.Así, ha criticado que "el único que lleva años en campaña electoral permanente es Beltrán Pérez, que hace anuncios engañosos y cuenta mentiras a los sevillanos".En este sentido, ha asegurado que "el gobierno trabaja por los ciudadanos desde el primer día hasta el último", por lo que es "falso que las últimas presentaciones de proyectos necesarios para ciudad formen parte de una campaña electoral, ya que no es más que el modelo participativo que se ha utilizado durante este mandato".Igualmente, ha ensalzado que proyectos desarrollados durante estos cuatro años, como la reurbanización de Amor de Dios o el nuevo modelo de El Greco, "entre otros muchos, han contado con la opinión de vecinos y de entidades"."El gobierno tiene proyectos reales y una planificación de futuro para la ciudad frente al PP que no sale de lemas y discursos vacíos", ha añadido Muñoz, quien ha apuntado además que "el único derroche económico que hay en esta precampaña es el del PP intentando lavar la imagen de su candidato con una campaña con un enorme coste económico que solo está demostrando que Sevilla necesita mucho más que el candidato que ofrecen, Beltrán Pérez".--EUROPA PRESS--