Fundación ONCE e Inserta difunden en AireSur una campaña que reivindica el trabajo de personas con discapacidad

Sevilla.-Fundación ONCE e Inserta presentan en AireSur una campaña que

El centro comercial AireSur, gestionado por Cushman & Wakefield, ha sido uno de los lugares elegidos por Fundación ONCE e Inserta para dar a conocer su campaña 'IDEM', que busca "concienciar a los usuarios de que el trabajo desempeñado por una persona con discapacidad es igual de bueno que el del resto de personas".Así, la campaña nace desde la premisa de que las personas con discapacidad pueden realizar muchos tipos de trabajo, aunque mucha gente no lo cree, de ahí que se busque con esta acción "convencer al mundo de que una persona con discapacidad puede ser capaz de realizar mismo trabajo que una persona que no la tiene", según informan desde AireSur en una nota.Esta campaña de Fundación ONCE e Inserta Empleo evidencia esta realidad a través de la fabricación de una colección de productos artesanales que siempre van en pareja, como pendientes y manoplas, con una peculiaridad, y es que cada par de productos es exactamente igual, pero está fabricado por dos trabajadores diferentes, uno de ellos con discapacidad.AireSur se ha querido sumar a la "buena causa" que defiende esta campaña con la presencia de un stand en el que los visitantes del centro han podido conocer todos los detalles de esta campaña.Para la difusión de esta experiencia, la campaña 'IDEM' cuenta con un vídeo en el que se invita a personas sin discapacidad a observar los objetos pares y se les pregunta si "puedes ver alguna diferencia en el resultado del trabajo de estas dos personas".Las contestaciones "derriban todos los prejuicios", según explican desde AireSur, desde donde detallan que esta iniciativa se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.Por su parte, el "compromiso solidario" de AireSur con esta causa es "fruto de la importancia que tienen las políticas de responsabilidad social corporativa (RSC) para el centro". Así, el centro ya viene colaborando de forma habitual con diferentes organizaciones sin ánimo de lucro por el bienestar de diferentes colectivos en riesgo de exclusión, según detalla.--EUROPA PRESS--