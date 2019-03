Fundación New Health celebra desayuno con consejos de cuidados dentro de 'Sevilla contigo, ciudad compasiva'

Sevilla.-Fundación New Health celebra desayuno con consejos de cuidado

Vecinos del distrito San Pablo Santa Justa de Sevilla han participado este jueves en 'Churros contigo', un desayuno organizado por la Fundación New Health para sensibilizar a la sociedad de la importancia de saber cuidar y acompañar a personas en situación de enfermedad avanzada y al final de la vida. Se trata de una iniciativa dentro del proyecto piloto de 'Sevilla contigo, ciudad compasiva', con la que se pretende que "tanto las personas cuidadoras como aquellas que hacen frente a alguna enfermedad o dependencia, tengan la oportunidad de intercambiar consejos e ideas prácticas de como acompañar y cuidar a la persona".Según ha explicado la directora general de la Fundación New Health, Isabel Donado, con iniciativas como 'Churros contigo', "todos tomamos conciencia de que todos somos capaces de cuidar y acompañar a personas que afrontan el final de la vida, de que todos tenemos mucho para dar y para aportar".De esta forma y compartiendo un tradicional desayuno con churros, los participantes han trasladado su propia experiencia al resto de asistentes, escribiendo en unos posits sus reflexiones e ideas. Posteriormente, estas propuestas se han colocado en un gran panel, expuesto al viandante, para que todos puedan ser partícipes de las experiencias.En 'Churros contigo' participan vecinos, profesionales y voluntarios interesados en intercambiar consejos e ideas sobre los cuidados a personas que pasan por fase de enfermedad crónica o dependencia. Así, "los vecinos de San Pablo Santa Justa han compartido, además de un desayuno inolvidable, consejos para mejorar en el día a día", ha asegurado una de las promotoras de 'Sevilla contigo, ciudad compasiva', Cristina Castillo.La Fundación New Health ha conseguido, con el desarrollo de experiencias como 'Sevilla contigo, ciudad compasiva', crear redes y cadenas comunitarias a través de las cuales se conciencia de la necesidad de acompañar a aquellas personas que, por circunstancias, carecen de la ayuda necesaria para hacer frente a alguna dependencia o enfermedad crónica que les impida desarrollar su vida con normalidad.CADENAS COMUNITARIASGracias a la implantación de este modelo, se han generado en el propio distrito San Pablo distintas redes sociales cualificadas para actuar en beneficio de todos los vecinos y se han sumado profesionales de centros colaboradores de la Fundación New Health. Han sido las propias redes sociales, los profesionales colaboradores junto a los beneficiarios del programa, quienes han convocado este singular desayuno, dirigido a personas que cuidan o acompañan de manera personal o profesional.'Churros contigo' se dirige también a voluntarios que forman o que quieran formar parte de la red de agrupaciones compasivas, a miembros de centros colaboradores y beneficiarios del proyecto 'Todos Contigo' y a profesionales de entidades interesadas en formar parte de la red comunitaria.Asimismo, en la organización de la actividad, además de la Fundación New Health, han intervenido los voluntarios de Amigos Voluntarios de Servicios Sociales (AVASS), los profesionales del Centro de los Servicios Sociales San Pablo Santa Justa y de los Centros de Salud San Pablo y El Greco.New Health Foundation es una institución sin ánimo de lucro de observación y optimización de los sistemas de salud, sanitarios, atención social y apoyo familiar y del entorno para mejorar la calidad de vida en los procesos de enfermedad avanzada, alta dependencia y las últimas etapas de la vida y cuya misión es hacer realidad un modelo de atención integrada, sanitaria, social y comunitaria.RESULTADOS DEL PROGRAMADesde hace un año se desarrolla en el Distrito Nervión San Pablo Santa Justa el programa 'Sevilla contigo, ciudad compasiva', del que se benefician un total de 544 personas en acciones de formación y de intervención; habiendo participado más de 2.500 personas en acciones de sensibilización. Tras un año de aplicación, se puede destacar como el 23,5 por ciento de los beneficiarios de este programa ha indicado "sentir mucho dolor o malestar antes de ser atendidos".Sin embargo, tras un año de programa "sólo el 11,8 por ciento de ellos sentía dolor o malestar". A ello se suma que antes de la intervención "el 20,6 por ciento de los encuestados manifestaba estar muy ansioso o deprimido", tras la intervención y formación por parte de los promotores de la fundación, sólo el 5,9 por ciento de los encuestados dice estar deprimido.La creación de comunidades y ciudades compasivas, implicando a las organizaciones y a la ciudadanía mediante acciones de sensibilización y capacitación a través de actividades formativas y divulgativas, es el objetivo de un programa que no sólo está avalado por sus óptimos resultados de intervención sino por los testimonios de personas que, de una u otra manera, se han implicado en este proceso.--EUROPA PRESS--