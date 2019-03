Fundación Coca-Cola reta este viernes y sábado a jóvenes andaluces a demostrar su talento en el concurso de relato corto

Nota Fundación Coca-Cola

Este viernes 22 de marzo y sábado 23 de marzo, la Fundación Coca-Cola contará una vez más con los jóvenes andaluces para la celebración de las pruebas escritas de su 59ª Concurso de Jóvenes Talentos de Relato Corto. En esta ocasión Andalucía tendrá nueve centros en los que Coca-Cola, a través de su fundación y el concurso de relato corto, reafirma su compromiso con la educación de los jóvenes andaluces para que afronten su futuro con confianza.Así, en Almería, la prueba se realizará a las 17,30 en el Aulario 3 de la Universidad de Almería, mientras que en Cádiz será en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en el Campus de Jerez a las 18,00 horas, a la misma hora que tendrá lugar en Córdoba, en concreto en el Aula Magna de Rabanales en el Campus Universitario. En Granada, está prevista a las 17,30 horas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, y en Huelva a las 18,00 horas en la Facultad de Ciencias del Trabajo EUTF de la UHA.En Sevilla, la cita es a las 18,00 horas en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Hispalense. Ese día se celebrarán también sendas pruebas en Ceuta --a las 11,00 horas en la Biblioteca Pública-- y en Melilla --a las 16,30 horas en el IES Leopoldo Queipo--. Ya el domingo 23, será en Málaga a las 11,00 horas en la Facultad de Comercio y Gestión de la UMA.En la edición anterior, 2.478 jóvenes de la comunidad autónoma compitieron en el certamen literario joven más famoso del país. Un año más, según una nota de prensa, los participantes contarán con dos horas para demostrar su talento a través de la elaboración de un relato de no más de dos folios. Los jóvenes podrán valerse únicamente de papel y lápiz para enfrentarse a un estímulo creativo que conocerán en el mismo momento de la prueba en un ejercicio en el que su creatividad y pensamiento crítico serán sus mejores aliados.En los meses previos la Fundación Coca-Cola ha puesto a disposición de los profesores y los jóvenes participantes herramientas para formarse y para prepararse de cara al gran día. Además del material didáctico especialmente creado para la ocasión, en esta edición durante los meses de enero y febrero se celebraron unas jornadas literarias en diferentes ciudades como Bilbao con la finalidad de apoyar y respaldar a los profesores, los mejores aliados del certamen.En estos encuentros exclusivos profesores y escritores de renombre como Espido Freire y Rosa Montero, pudieron compartir y profundizar en técnicas de escritura y conceptos como la creatividad en las aulas.Tras las pruebas escritas, que se desarrollarán de forma simultánea en toda España este viernes 22 y sábado 23, un jurado provincial elegirá los tres mejores relatos de cada provincia. Posteriormente, un jurado autonómico se encargará de seleccionar a un ganador por cada comunidad autónoma. La gala nacional de entrega de premios tendrá lugar en junio. El jurado estatal, formado por prestigiosos periodistas y escritores, desvelará quiénes de entre los 17 finalistas autonómicos son los tres ganadores estatales.UN ÚNICO REQUISITO PARA PARTICIPAR: SER JOVENEn línea con su visión integradora y diversa de la sociedad, Coca-Cola facilita la participación en el concurso de todos los jóvenes y a través de todas las lenguas cooficiales de España. Cualquier alumno de 2º ESO de toda España tiene la posibilidad de participar. El año pasado fueron más de 13.000 jóvenes y en esta edición se prevé un nuevo éxito de participación en las 62 ciudades a las que este año llega el concurso.El Concurso de Jóvenes Talentos de Relato Corto es el concurso de redacción juvenil más longevo y con más alcance de España. Durante sus casi sesenta años de andadura, han tenido contacto con el concurso más de 12 millones de estudiantes.Con el paso del tiempo se han ido introduciendo novedades, pero hay aspectos esenciales del certamen que se han mantenido inalterables como la escritura a mano, la edad de alumnos --de 13 y 14 años--, las fases del certamen --escolar, provincial y estatal-- y la Experiencia Coca-Cola como premio para los ganadores nacionales, que incluye un viaje.Este concurso no hubiera podido adquirir su dimensión actual sin el apoyo de instituciones públicas, docentes, miembros del jurado y organizaciones como Función Lenguaje o la Real Academia de la Lengua Española, así como del apoyo de entidades y autoridades autonómicas.LA FUNDACIÓN COCA-COLALa Fundación Coca-Cola nació en 1993 con el objetivo de impulsar el desarrollo cultural y educativo de la juventud española a través del Teatro, el Arte Contemporáneo, la Literatura, la Educación, etc. Así, además de la 59.ª edición del Concurso Jóvenes Talentos de Relato Corto, la Fundación Coca-Cola celebra este año la 16.ª Edición de los Premios Buero de Teatro Joven. Entre otros proyectos, también dispone de la Colección Coca-Cola de Arte Contemporáneo, depositada en el DA2 de Salamanca.--EUROPA PRESS--