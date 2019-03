Turismo.- Fuerte Hoteles ve "atascado" el mercado turístico alemán en

BERLÍN, 7 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Ana Marchal)El director general de Fuerte Hoteles, José Luque, ha advertido este jueves que el mercado turístico alemán está "atascado en general" y ha instado a la empresa pública Turismo Andaluz a realizar "una buena estrategia de marketing", especialmente 'on line', dirigida directamente a los potenciales clientes, preferiblemente los de renta más altas.Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas durante su participación en la Bolsa Internacional de Turismo (ITB), que se celebra desde este pasado miércoles en Berlín.Luque ha detallado que en la provincia de Málaga hay un problema respecto al mercado alemán por la quiebra de Air Berlín y Germania, en Cádiz, aunque se han reducido los vuelos, "hay touroperadores que vuelan son sus propios aviones" y, en Almería, "la situación es realmente mala" al quedarse prácticamente sin vuelos. A esto ha añadido el desvío del turista alemán a países como Turquía, Egipto y Túnez por "mejores precios y ofertas".No obstante, ha señalado que el cliente independiente, que no diseña su estancia a través de touroperadores, pueden compensar la bajada de la touroperación en Málaga y Cádiz. De esta manera, ha detallado que en el caso de Sevilla, gracias a la conexión directa con Ryanair, los turistas alemanes están aumentando.El director de Fuerte Hoteles ha señalado que Andalucía ha vivido "años muy buenos mientras a los competidores directos no les iba tan bien", por lo que ha llamado a apostar por el viajero individual porque "los touroperadores irán más hacia el Mediterráneo oriental por sus propios beneficios".En cuanto a la afectación de esta situación en su compañía, el director de Fuerte Hoteles ha asegurado que la dependencia de los touroperadores "es menor que la del sector", ya que en Cádiz se sitúa en el 30 por ciento y en Málaga, sobre el 15 por ciento.Por último, preguntado sobre el auge del alquiler vacacacional, Luque ha sido tajante al señalar que va a "fulminar" a la hotelería de tres estrellas y a las de más categoría les quita cuota porque "ya no se ofrece solo el apartamento, sino también desayunos o cenas en chalets, entre otras opciones".De esta manera, ha llamado a regular la situación "no solo por las consecuencias sobre el sector sino también por la subida del precio de los alquileres y la invasión de los cascos urbanos de las ciudades por turistas" frente a la población local.--EUROPA PRESS--