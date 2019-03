Francisco Rodríguez toma posesión como director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la US

Sevilla.- Francisco Rodríguez toma posesión como director de la Escuel

El catedrático de universidad del área de Ingeniería de Sistemas y Automática Francisco Rodríguez Rubio ha tomado posesión como director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (US) en un acto celebrado en el Paraninfo.Rodríguez Rubio fue elegido recientemente para el cargo del que este viernes ha tomado posesión, según informa la US en una nota. Con anterioridad, fue director del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, jefe de talleres y laboratorio y subdirector de la ETSI durante dos legislaturas.Su actividad investigadora se centra en el control de plantas solares, posicionamiento de sistemas, plataformas giroestabilizadas, sistemas robóticos y control de sistemas a través de redes de comunicación.Es autor o coautor de unas 250 publicaciones entre libros, artículos de revistas --nacionales e internacionales--, congresos, capítulos de libros y publicaciones de carácter interno.Asimismo, ha dirigido 18 tesis doctorales sobre Control de Procesos y Robótica. Tiene la concesión positiva por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora de los seis tramos de investigación. Fue miembro del Claustro de la US y de diversas comisiones (2000-2013).Ha sido coordinador del Máster Oficial en Automática, Robótica y Telemática (2006-2011), así como coordinador del programa de Doctorado en Ingeniería Automática, Electrónica y de Telecomunicación (2013-2016).Francisco Rodríguez ha participado en el programa institucional de calidad como evaluador de la Agencia Nacional para la Evaluación y Acreditación (Aneca) como vocal titular de la Comisión de Acreditación Nacional de catedráticos de Ingeniería y Arquitectura (2011-2013); y ha sido evaluador de la Titulación de Ingeniero Industrial de la Universidad de Vigo, de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad de Alcalá de Henares, entre otras.--EUROPA PRESS--