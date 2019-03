Fomento reduce a diez días los plazos para la admisión a trámite de un PGOU

Fomento reduce a diez días los plazos para la admisión a trámite de un

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, se ha reunido esta semana con la directiva del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla, a quienes ha explicado, entre otros asuntos, que la dirección general de Urbanismo de la Consejería ha puesto en marcha dos nuevas medidas para "agilizar latramitación de los planes generales y adelgazar la maraña administrativa que afecta al desarrollo de unos 300 municipios andaluces".La nueva instrucción, aprobada el pasado viernes, acorta de un mes a diez días el plazo que tiene la Administración autonómica para admitir a trámite los planes generales y comunicar al ayuntamiento correspondiente si el expediente está completo. Si se resuelve, se iniciaría el plazo de cinco meses para aprobar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, de no haber contestación, determinaríasu aprobación por silencio administrativo.En caso contrario, es decir, que el plan no esté completo, se requerirá al consistorio que complete la documentación aportada en el menor plazo posible. Además, la nueva instrucción aclara que laJunta no podrá efectuar un nuevo requerimiento de documentación que no hubiera solicitado la primera vez.Además, esta instrucción incorpora una segunda medida que consiste en la publicación del listado de los documentos técnicos y administrativos que completan el expediente del Plan General, con el fin de que los ayuntamientos tengan claro de antemano la documentación que deben presentar para su tramitación.Esta medida resulta de gran utilidad ya que, dado el marasmo legislativo que existía en el urbanismo andaluz, el proceso de admisión a trámite de los PGOU se había convertido en un calvario administrativo para los ayuntamientos andaluces, especialmente para aquellos de menor tamaño y, por tanto, con menos medios materiales y humanos.La consejera, acompañada por el viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Jaime Raynaud, recibió en la sede de la Consejería al decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Moral; a Ana Chocano, vocal del Colegio y presidenta de CEACOP; Marcos Martín, vocal; Agustín Argüelles, representanteterritorial en Sevilla, y José Luis Sanjuan, secretario.Con esta reunión, Carazo ha iniciado la ronda de contactos con el sector para explicar estas medidas para agilizar los trámites urbanísticos, que se suman a las ya implantadas hace dos semanas y que vienen a cumplir con el acuerdo del Consejo de Gobierno demediados de marzo, por el que se instaba a esta Consejería a buscar fórmulas para acelerar procesos urbanísticos que llevan años enquistados.Entre las que ya ha entrado en vigor, figura la creación de una mesa de trabajo técnico-jurídica, a la que se invitaría al Ayuntamiento, para agilizar el cumplimiento de condicionantespara la aprobación definitiva del PGOU. Esa mesa se debería constituir en un plazo máximo de 15 días y en ella se fijaría un calendario de trabajo para elaborar y tramitar toda la documentación pendiente.--EUROPA PRESS--