Polígono Sur de Sevilla

El concejal de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores (PSOE), ha lamentado este lunes la controvertida mención del Polígono Sur en el Congreso de los Diputados a manos de la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, admitiendo que dicha zona de la ciudad hispalense sufre problemas "crónicos y anclados" y defendiendo que aunque en la recuperación de tal entorno la botella esté "medio vacía", lo cierto es que "también se ha ido llenando" a base de actuaciones e inversiones.En rueda de prensa, Flores ha lamentado las declaraciones en las que la diputada de Coalición Canaria replicaba a la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, que la Cámara baja no es "las Tres Mil Viviendas de Sevilla", extremo acontecido durante el debate celebrado la semana pasada en el Congreso sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.A su juicio, no sólo se trata de palabras que "estigmatizan" a una zona concreta de la ciudad y a su población, sino que además dicho mensaje "estigmatizante" fue protagonizado por una representante pública "en la tribuna" del Congreso de los Diputados, con la proyección implícita en ello. Por eso, ha llamado a "no estigmatizar" a la población de ningún barrio y "hablar con naturalidad" de los mismos, toda vez que Oramas ha pedido disculpas por sus palabras y ha aceptado la invitación de la Comisionada para el Polígono Sur, María del Mar González, para visitar la zona y conocer de primera mano su realidad.LA SITUACIÓN DEL POLÍGONO SUREn cuanto al devenir del Polígono Sur, donde años atrás la plataforma Nosotros También Somos Sevilla contabilizaba 2.748 familias sobreviviendo prácticamente "sin recursos" y la propia comisionada avisaba de que el nivel de exclusión social de la zona era "escandaloso", Juan Manuel Flores ha admitido que esta zona de Sevilla marcada por el desempleo, la carestía y muchas veces la delincuencia sufre "problemas crónicos y anclados" que no tienen "solución a corto plazo".Reconociendo los "claros indicadores de pobreza" que arroja el Polígono Sur, Flores ha señalado que todavía "queda mucho por hacer" y mucho "esfuerzo" por volcar para "revertir" la "compleja" realidad social del Polígono Sur.Y frente a las voces que avisan del incumplimiento de buena parte de las medidas y objetivos del Plan Integral acordado hace unos tres lustros entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Estado para recuperar social, urbana y económicamente el Polígono Sur, el concejal socialista ha comprendido que se reclame "más diligencia" a los poderes públicos. "La botella está medio vacía", ha reconocido, precisando eso sí que la "botella" del combate contra la exclusión social en el Polígono Sur "también se ha ido llenando" gracias al esfuerzo de las instituciones.En ese sentido, ha defendido las "muchas iniciativas" promovidas en el Polígono Sur, como las mejoras urbanas, la restitución de los recursos de formación para el empleo, la creación del nuevo centro para personas mayores o la "factoría cultural" creada en la zona. "Queda mucho por hacer", ha aseverado no obstante el concejal del PSOE.--EUROPA PRESS--