El concejal delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores (PSOE), ha subrayado este lunes que el desempleo registrado en la ciudad de Sevilla ha descendido en el actual mandato del socialista Juan Espadas "en 15.305 personas, el 17,86 por ciento, hasta las 70.389", mientras que "se incrementó un 11,17 por ciento, en 8.615 personas", en el mandato anterior, "el del PP de Beltrán Pérez", el actual candidato 'popular' a la Alcaldía hispalense.En un comunicado, Juan Manuel Flores ha reaccionado así después de que Beltrán Pérez haya considerado que el incremento del paro registrado en febrero en la capital --en 153 personas respecto a enero, hasta un total de 70.389-- prueba "el estancamiento de la ciudad" como consecuencia de la "nula gestión del alcalde", Juan Espadas, al que ha acusado de no ser "capaz de generar empleo".El edil socialista de Bienestar Social y Empleo ha replicado que el paro "se incrementó un 11,17 por ciento, en 8.615 personas", en el mandato anterior, "el del PP de Beltrán Pérez, el de los recortes presupuestarios y el de la negación de las políticas propias municipales para impulsar el empleo", de forma que el desempleo superó "la barrera de los 85.000 sevillanos sin trabajo", hasta un total de "85.694 en mayo de 2015", cuando se celebraron las últimas elecciones locales, según ha remarcado.Por eso, Flores ha considerado que "es de un cinismo mayúsculo que Beltrán Pérez, bajo cuyo mandato se alcanzaron las más altas cotas de desempleo en la ciudad de Sevilla, con picos que rozaron los 92.000 parados, se atreva a criticar la trayectoria de descenso que ha existido a lo largo del mandato actual".Flores ha agregado además que "los repuntes del desempleo que existen en determinados meses, como enero o febrero, obedecen principalmente a la estructura de nuestro tejido productivo, y obviar esta circunstancia es ignorar cómo es la economía de la ciudad, de su provincia y de su comunidad andaluza".El delegado municipal ha incidido en que se están poniendo "bases sólidas para diversificar la economía local, de manera que se reduzcan esos repuntes, y desplegando toda una estrategia municipal de planes propios de empleo, de los que careció el gobierno de Beltrán Pérez, que siempre alegó que el empleo no era en absoluto competencia del Ayuntamiento de Sevilla, y durante este gobierno municipal hemos demostrado que sí lo es"."Desde el inicio del mandato hemos recuperado recursos y puesto en marcha una estrategia amplia municipal para la formación, orientación e inserción laboral con recursos propios, de otras administraciones y del Fondo Social Europeo", según ha abundado Flores.Ha resaltado que, en total, "hemos llegado a casi 20.000 sevillanos y hemos desplegado programas por un importe de más de 45 millones de euros". En ese marco, este 2019, "además del Plan Integra nuevo, hemos recuperado los talleres de empleo y está en marcha un programa de formación juvenil y de orientación laboral. En total, son más de 17 millones de euros", ha detallado Flores.Junto a ello, el edil ha defendido que "ha existido una política de apoyo a la empresa y a los emprendedores y de desbloqueo de proyectos enquistados desde la época de Beltrán Pérez y su nula gestión" que están propiciando en la ciudad "una clara reactivación de la economía y el empleo"."Y estos son hechos, realidad, y no simples declaraciones de la ya muy larga campaña electoral en la que está inmerso Beltrán Pérez", quien "en el tema del paro y el empleo tiene nula credibilidad, como ya demostró en sus cuatro años junto con Juan Ignacio Zoido, cuando abandonó a su suerte a desempleados de Sevilla", según ha concluido el delegado municipal de Empleo.