Flores replica a Participa e IU que se ha asignado una vivienda a la familia amenazada de desalojo

El concejal de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores, ha aclarado a los grupos municipales de IU y Participa Sevilla que la oficina municipal por el derecho a la vivienda digna y los Servicios Sociales han realizado un "seguimiento" del caso de la familia amenazada de desalojo en el piso de la avenida de San Francisco Javier que habita sin título alguno y, de hecho, se le ha asignado "una alternativa habitacional con una vivienda social disponible" que no obstante no les será entregada hasta mayo.En ese sentido, el edil del PSOE señala la suspensión del lanzamiento y defiende que ·se ha logrado un acuerdo con la entidad propietaria del piso para que paralice el expediente de lanzamiento hasta que se formalice la entrega de la vivienda nueva asignada".Asimismo, el delegado ha subrayado que en los últimos días se había ofrecido a la familia la posibilidad de una ayuda al alquiler para que se trasladaran temporalmente a una vivienda y que se había activado el protocolo para situaciones de emergencia creado en el año 2015.El delegado, además, ha aclarado que la familia que se encuentra afectada por el lanzamiento de una vivienda en la Avenida de San Francisco Javier tiene un expediente que confirma su situación de excepcionalidad, que ha permitido la activación del correspondiente protocolo de actuación, a través de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV) y con el correspondiente centro de Servicios Sociales."Además del asesoramiento continuado, y una vez emitida la situación de excepcionalidad correspondiente en este procedimiento, se ha procedido a adaptar una vivienda. Este domicilio cumple con los requisitos necesarios, aunque se encuentra pendiente de las reformas de acondicionamiento que responden a sus necesidades. Por este motivo, se había ofrecido una ayuda al alquiler temporal, opción que la familia rechazó explicando que no había encontrado inmueble alguno", ha explicado el edil.Por este motivo, según Flores, desde la OMDV, se ha realizado una informe formal dirigido a la entidad propietaria de la vivienda, para solicitar la paralización del lanzamiento durante el tiempo que se requiera para al traslado a la vivienda asignada cuando la misma esté lista en mayo, "medida empleada en repetidas ocasiones por la oficina de vivienda y que ha sido aceptada por la entidad titular del inmueble".--EUROPA PRESS--