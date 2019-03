'Flamenco Viene del Sur' lleva 'Pura gloria' del Niño de Pura al escenario del Teatro Central

Festival Flamenco De Puente Genil

La 22 edición de 'Flamenco Viene del Sur' en el Teatro Central de Sevilla continúa el martes 12 de marzo, a las 21,00 horas, con 'Pura gloria' un espectáculo que da nombre al último trabajo del guitarrista sevillano Daniel Navarro Cruz conocido artísticamente por el nombre del Niño de Pura.Este ciclo programado por el Instituto Andaluz del Flamenco de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico se ha convertido en una cita tradicional para el público andaluz y su programación apuesta por la excelencia artística y el equilibrio entre la tradición y la modernidad, así como la veteranía y la juventud. Concretamente, según una nota de prensa, esta edición está marcada por un importante relevo generacional con la presencia de El Boleco, Manuel de la Tomasa, José del Tomate, Alba Heredia, y Kiki Morente.Este trabajo llega después de 16 años de la publicación de 'Pozo y Caudal', su última creación discográfica. El artista argumenta este silencio: "¿Demasiado tiempo? Quizás. Pero siempre he creído que la presión de los conciertos, las producciones discográficas o las colaboraciones no eran el mejor caldo de cultivo para crear y componer la obra que deseaba".En este sentido añade que "necesitaba el tiempo y el espacio necesario para que de mi mente surgieran ideas sin tener que rebuscarlas y que mis composiciones tuvieran ese toque de frescura y naturalidad que lo hicieran diferente".'Pura gloria' es el trabajo que anhelaba, y para el que se ha rodeado de grandes colaboradores y amigos que han puesto su saber y profesionalidad al servicio en su idea como Manolo Franco, Arcángel, Sergio Contreras y Churumbaque. Y mis músicos, Carmelo Picón, Manolo Nieto, Agustín Henke, Oscar Linares, Domi. Y su hija Pura de Pura, que participa en este espectáculo.De su trayectoria hay que señalar que sus primeros maestros fueron Manuel Lozano y Manolo Carmona, y que a la edad de 12 años se convirtió en discípulo de Manolo Sanlúcar, quien depuró su técnica y encauzó su talento. Entre sus reconocimientos figuran el Premio de Guitarra de la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla (1984), Premio de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera (1984), 'Bordón Minero' del Concurso Nacional del Cante de las Minas de La Unión (Murcia) y 'Giraldillo de la Guitarra' (1990).Además, es profesor del Conservatorio de Córdoba y desde 1999 imparte la asignatura de Técnica de la Guitarra Flamenca en la Escuela de Arte Flamenco de la Fundación Cristina Heeren.En 2019 subirán a los escenarios de 'Flamenco Viene del Sur' --como cabeceras de cartel-- 19 hombres y 15 mujeres. Y en cuanto a nuevas incorporaciones este año se suman 14 (el 41% del total) nuevos nombres de artistas cabeceras de cartel que no habían participado hasta ahora o lo habían hecho dentro del elenco artístico de otra compañía.La programación de Flamenco Viene del Sur conjuga todas las disciplinas artísticas del arte jondo y presenta propuestas más tradicionales y montajes más vanguardistas, al tiempo que alterna el magisterio de artistas consagrados con la participación de las grandes figuras emergentes del flamenco. En Sevilla, continúa con el espectáculo 'Puntos inacabados', de Jesús Fernández.En marzo, actuarán Aurora Vargas y Alba Heredia, Niño de Pura con su nuevo trabajo, y el Premio Nacional de Danza Manuel Liñán, con su 'Baile de Autor', así como Israel Fernández. En abril, se subirá al escenario Gema Moneo y se presentará el primer trabajo de Kiki Morente, hijo de Enrique Morente. Por último, en mayo se celebrará la Gala de Ganadores del Concurso Talento Flamenco, que cuenta con la colaboración de la Fundación Cristina Heeren.El precio para ver 'Flamenco Viene del Sur' en el Teatro Central será de 20 euros, que se rebajará con la adquisición del abono habitual o la presentación del carnet de estudiante, tercera edad o desempleado; en el Teatro Alhambra la tarifa general será de 18 euros, contando con los mismos descuentos; y en el Teatro Cánovas, precio único de 5 euros/entrada y con venta anticipada de tres euros la entrada, siempre que el pago se realice 15 días de antelación al día de la representación.--EUROPA PRESS--