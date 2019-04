La XIX cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) ha sido clausurada este jueves en Sevilla, tras dos días de ponencias, encuentros y reuniones al máximo nivel, con más de 1.700 participantes, aunque, tal como ha destacado el alcalde de la capital de Andalucía, el socialista Juan Espadas, "lo mejor está por venir".Espadas, que ha participado en la clausura junto a la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver; el viceconsejero de Turismo de la Junta, Manuel Alejandro Cardenete, y la presidenta de la WTTC, Gloria Guevara, ha abogado por la alianza entre el sector privado y público y espera que el turismo, además de motor económico, sea "la llave que nos haga a todos más felices", porque, "como decía el expresidente americano Barack Obama, quien viaja tienen la mente más amplia y es más fuerte ante la adversidad".Además, el primer edil hispalense ha destacado la "oportunidad" que supone para Sevilla la celebración del evento y ha incidido en la colaboración entre Estado, Junta de Andalucía y Ayuntamiento para su desarrollo.En este marco, el alcalde ha dejado claro que "lo mejor está por venir", ya que "desde este momento seremos nosotros los que busquemos de nuevo los contactos de vuestras empresas y administraciones para buscar proyectos y colaborar, generar riqueza para ambas partes". Esta idea ha sido compartida por Oliver, que apuesta porque la influencia de esta cumbre, que ha convertido a Sevilla en "epicentro mundial del turismo" estos días, continúe en el futuro.CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y SOSTENIDOLa secretaria de Estado, que incide en los datos que colocan a España como "potencia turística por sus propias fortalezas y no por debilidades ajenas, apunta a los valores tanto tangibles como intangibles del país, que define como "moderno, seguro y acogedor, elementos que refuerzan su atractivo"."Sin embargo, el éxito actual no asegura el éxito futuro, por eso tenemos que caminar hacia un modelo más sostenible que genere empleo de calidad en todos los territorios. Tenemos la responsabilidad de reorientar el modelo turístico con la sostenibilidad como base", asevera, apostando por garantizar que el sector tiene herramientas y recursos para adaptarse "ante un sector sometido a una fragmentación constante".Para Oliver, "el turismo no es un ámbito más de la economía de España, sino que es elemento clave en su modernización", abordando este área desde el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en un momento de "crecimiento continuado, de cambios acelerados y también de empuje de la transformación digital"."Hay que transformar el modelo de crecimiento turístico español para hacerlo más sostenible y sostenido y mantener nuestra posición de liderazgo mundial, haciendo frente a la perdida de identidad de destinos, al cambio climático, la saturación de destinos o la distribución desigual", concluye.REPARTO DE BENEFICIOSPor su parte, el viceconsejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, ha afirmado que "los beneficios del turismo deben viajar a todos los sectores sociales para hacer una industria sostenible" y ha asegurado que Andalucía sabe que "su futuro sigue ligado al viajero y a un turismo respetuoso y sostenible".Tras reconocer el "compromiso" de las administraciones local, autonómica y nacional para la celebración de este congreso y destacar el recibimiento "con los brazos abiertos" de la ciudad, ha destacado que España está preparada para seguir desarrollando esta industria."Andalucía está preparada y decidida a desarrollar un turismo sostenible en un proceso de constante mejora de infraestructuras, cuidando el servicio, apostando por la profesionalidad y el crecimiento del ocio alternativo", ha cerrado el responsable de la administración andaluza.--EUROPA PRESS--