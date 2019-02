Fibes acoge la novena edición de Expobelleza Andalucía hasta este lunes

Inauguración de Expobelleza

La delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño; el gerente de Fibes Sevilla, Jesús Rojas, y el primer peluquero andaluz galardonado con 'La Mejor Colección Masculina' en la IX edición de los Premios Fígaro de la Peluquería Española 2018, Paco López, han inaugurado este sábado la edición de Expobelleza Andalucía que permanecerá abierta al público hasta este lunes.Así, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla acoge la Feria de la Belleza, Salud y Bienestar tratándose de un evento de oportunidades y el punto de encuentro idóneo para que profesionales del sector den a conocer sus productos, servicios y novedades, para establecer relaciones comerciales con los visitantes profesionales de los sectores relacionados con el mundo de la belleza.En un comunicado, desde Fibes han explicado que Expobelleza cuenta con el patrocinio de APES y Premios Picasso. Los colaboradores son AC Hoteles, Anepe, Mechones Solidarios, Organización Colegial Naturopática.Respecto a las actividades de este domingo, a las 12,00 horas abre 'Gentleman con violinista electrónico' de Isaac Lyonell Barber School. Seguidamente, a las 13,15 horas el 'Show de peluquería The Evolution' y a continuación, a las 16,00 horas el 'Gran Show en exclusiva de Anna Romero, embajador oficial de Matrix.Asimismo, a las 17,00 horas se celebra 'Gran Gala Expobelleza' patrocinado por Distribuciones Pepe Haro y, finalmente, a las 19,30 horas 'The Show by Urbiola', con Pelsynera, Pedro Muñoz, Antonio Calvo, Gonzalo y Ziortza Zarauza, organizado por Urbiola y Fibes con el patrocinio de Montibello y la colaboración de Jaguar.Ya el lunes se celebrará a las 11,00 horas el show de peluquería y Body Paint donde se fusionará moda, fantasía y creatividad de la Academia de Peluquería y Estética Centro José María con la colaboración de los diseñadores Gabriel Villar, Mar Diez y Marta Ybaz y, para finalizar, a las 13,00 horas 'Jóvenes Promesas + Actuaciones de Baile y Pintura en directo' organizado por Isaac Lyonell Barber School.Expobelleza Andalucía permanecerá abierta los días 9 y 10 de febrero en horario de 10,00 a 20,30 horas y el 11 de febrero de 10,00 a 15,00 horas.--EUROPA PRESS--