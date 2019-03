Festival Cine Africano Tarifa-Tánger estará presente en tres ciudades marroquíes y tres localizaciones de Tarifa

Cádiz.- El Cicus acoge la presentación del Festival de Cine Africano d

La XVI edición del Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger, que tendrá lugar del 26 de abril al 4 de mayo en Tarifa (Cádiz) y del 25 de abril al 2 de mayo en Tánger, estará presente en tres ciudades marroquíes y en tres localizaciones en Tarifa.A la presentación este viernes en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) del Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger (FCAT) han asistido el director del Cicus, Luis Méndez; el director del Instituto Andaluz de Promoción Cultural, Francisco Fernández; el alcalde de Tarifa (Cádiz), Francisco Ruiz; el cónsul de Marruecos, Farid Aoulouhaj, y la directora del FCAT, Mane Cisneros.La directora del FCAT, Mane Cisneros, ha asegurado que es "la cabeza visible de un equipo que trabaja porque cree en lo que hace y ama lo que hace". "Quizás sea ese el secreto que justifique la fuerza y energía de este festival", ha explicado.Además, ha informado de que se va a abrir la edición 16 del FCAT con el presupuesto de la segunda. "Nos crecemos en las dificultades y este año el Festival va a crecer más todavía", ha manifestado.El FCAT va a crecer en Marruecos, estando presente en tres ciudades del país, y va a salir de las salas de cine para ir en la búsqueda del público, ya que las películas se proyectarán en plazas al aire libre, colegios y barriadas. "Estará en esos lugares donde habitualmente no llega la cultura ni el cine", ha apuntado.Cisneros también ha explicado que el Instituto Cervantes va a ser una de las sedes del festival y la American Ligation de Tánger acogerá la inauguración del festival "que será algo muy particular y se irá desvelando próximamente".En cuanto a las secciones del festival, ha añadido que la sección oficial mantiene su denominación 'Hipermetropía' y que, "sin quererlo y de manera absolutamente espontánea", va a ser paritaria, donde las 14 películas que la componen van a ser de siete mujeres y siete hombres."El cine en África es joven y tiene poco más de 60 años, los pioneros se han hecho mayores y ha habido un relevo generacional en todo el continente", ha argumentado la directora del FCAT, a la par que ha explicado que la mayoría de las películas están dirigidas por jóvenes realizadores.La sección 'Hipermetropía' acogerá películas de diez países de África, ya que acoge únicamente producciones fílmicas dirigidas o producidas por realizadores africanos.Además, ha subrayado la competición de cortometrajes que cuenta con un jurado andaluz. "Nos gusta que ver que los cineastas andaluces están mirando hacia África y hacia las raíces negras de Andalucía", ha afirmado.Cisneros también ha resaltado la sección que marca el estilo del cartel del Festival, de estética pop, que se centrará en el cine dirigido o actuado por negros americanos. Sin embargo, la imagen del festival que representa el cine negro americano tiene como protagonista a una cantante Jaqee (Kampala, Uganda, 1977).La segunda sección destacada por Mane Cisneros es 'La Tercera Raíz', en la que han trabajado varias alumnas de la US. Esta sección hará foco en la producción latinoamericana dirigida por afrodescendientes, con presencia de actores negros o con temática afro. El cine de Colombia, México y Santo Domingo tendrá protagonismo este año por la relevancia de la producción cinematográfica de estos países y su alto porcentaje de población afrodescendiente.FESTIVAL FEMINISTAEl festival será "muy feminista", contará con conferencias y encuentros alrededor del papel de la mujer en África y en Estados Unidos (EEUU). "Se hablará de la revolución sexual en el Islam siempre de la mano del cine", ha destacado.Por último, ha anunciado que a partir del martes 2 de abril se publicará el programa de mano, y los contenidos extensos a partir del día 8 de abril.El director del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), Luis Méndez, ha destacado que la Universidad de Sevilla (US) cuenta desde 2015 con un laboratorio de cine africano y un laboratorio de difusión y de documentación que trabaja para "recuperar la memoria fílmica de todo un continente" y para "conocer los vínculos que nos unen a nuestros países hermanos".Asimismo, ha señalado las colaboraciones tanto con la Junta de Andalucía como con Marruecos, país desde el que más de 300 alumnos han llegado a la US en el año 2018-2019. Además, Méndez ha tenido palabras de agradecimiento para la ilustradora marroquí Zainab Fasiki, autora de la muestra 'Hshouma (Tabú)' inaugurada este viernes en el Cicus.El director del Instituto Andaluz de Promoción Cultural, Francisco Fernández, ha resaltado el que durante el FCAT "desaparece la frontera líquida" entre África y Andalucía y "se mueve un mar de cine y actividades". Igualmente, ha destacado que el Festival "reserve actividades para poner en valor el cine andaluz" y, en definitiva, ha calificado al FCAT como "un gran festival aunque no cuente con un gran presupuesto".En cuanto al alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, se ha mostrado orgulloso de que un municipio de unos 20.000 habitantes cuente con un festival de cine internacional. Asimismo, ha indicado que Tarifa "es conocido por el windsurf y deportes", pero "queremos también ser referentes en el ámbito cultural". "Somos singulares, vivimos viendo el toro continente a 14 kilómetros", ha apuntado Ruiz."Tenemos un fuerte arraigo solidario cuando llegan personas a nuestras costas y este festival nos ayuda a hablar del continente africano en positivo porque el cine ve la cotidianeidad del continente", ha concluido el primer edil.El cónsul de Marruecos, Farid Aoulouhaj, ha celebrado que el festival se haya convertido en "una referencia importante del cine africano en el mundo a pesar de su modesto presupuesto". "Es para mí una satisfacción como tangerino constatar que este festival se está consolidando cada vez más en Tánger", ha explicado Aoulouhaj.Además, ha definido al FCAT como "un evento cinematográfico que cobra cada año una importancia grande en la agenda cultural de ambos países y de ambos continentes, por la calidad de los trabajos y la diversidad de los participantes, y por su impacto a nivel internacional". "También lo es por los temas de actualidad que trata, especialmente los relativos a la mujer y la juventud", ha apostillado."África de hoy es gobernada por una nueva generación de dirigentes pragmáticos que trabajan a favor de la estabilidad e integridad de sus países, así como de la apertura económica en el marco de un continente prospero", ha afirmado el cónsul de Marruecos.El director gerente de la Fundación Tres Culturas, José Manuel Cervera, ha asegurado que "los europeos miran poco a África" y ha afirmado que "es el continente del futuro". "Es el continente que más está creciendo económicamente, demográficamente y culturalmente y, además, se está estabilizando políticamente", ha explicado Cervera, a la vez que ha precisado que también hay carencias en algunas infraestructuras.EXPOSICIÓN 'HSHOUMA'La joven artista marroquí Zainab Fasiki es la autora de la exposición 'Hshouma (Tabú)'. La joven artista marroquí Zainab Fasiki es la autora de la exposición 'Hshouma (Tabú)'. La palabra 'Hshouma' significa, en dialecto marroquí, un tabú que "no deberíamos conmentar con los demás".Las ilustraciones muestran variso de los tabúes más arraigados en la sociedad marroquí: la educación sexual, la igualdad de género, el cuerpo, la violencia, la discriminación o la libertad.Con 24 años, Zainab Fasiki se ha convertido en referencia feminista en el mundo árabe. "Su empeño por difundir a los cuatro vientos las diversas dificultades de la mujer en Marruecos, la han llevado a exponer su obra en numerosos países", se recoge en la descripción de su muestra.