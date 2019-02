Campeones en los Goya 2019

Javier Fesser no ha podido recoger el Goya a Mejor Director pero sí ha subido al escenario junto con todo el equipo de 'Campeones' para compartir el 'cabezón' a Mejor Película. Después de la ceremonia, ya de madrugada, el cineasta ha descartado hacer una secuela de la cinta porque es una historia ya contada, aunque ha confesado que el universo de la discapacidad intelectual le ha dejado "muy tocado" y ve "una capacidad de hacer reír casi infinita"."En todos estos meses he tenido la suerte de conocer a muchas personas en torno a este universo que me han despertado enormes ganas de tratar estos temas, como las relaciones personales entre estas personas, como historias de amor", ha revelado.En este sentido, también ha avanzado que su próximo proyecto será otra película. "Como ahora el mundo del cine mira a las series, yo apuesto por quedarme en el cine. No lo puedo remediar, me gustan las películas y verlas en pantalla grande", ha señalado.Respecto a la diferencia entre esta cinta y 'Camino', que también se llevó el premio a Mejor Película en 2007, Fesser ha destacado que de 'Campeones' le ha hecho muy feliz que el público la ha hecho suya "viviéndola". De hecho, es la película más taquillera de 2018 y ya lleva recaudados 19 millones de euros y 3,2 millones de espectadores.Así, ha asegurado que el filme ha superado mucho de los sueños y expectativas del equipo. "Yo quería una película emocionante y divertida. La discapacidad intelectual que retrata la película está llena de humor. No creo que hubiera podido hacer un retrato más fiel, ni contaba con lo que la película ha logrado, provocar una mirada diferente. Hay personas diferentes y mucho más capaces que otras", ha explicado.Además, se ha felicitado de que los profesionales han notado el cambio y ha sido "de la noche a la mañana". "No contaba con ese cambio", ha confesado al tiempo que ha comentado que la historia se escribió después de una convivencia y un conocimiento todo lo profundo de lo que fueron capaces."El rodaje fue mucho mas sencillo de lo que había previsto. Estuvo lleno de sorpresas", ha asegurado también para reflexionar sobre cómo la historia está contada por unos personajes, "o mas bien unas personas", que se muestran de un modo auténtico por lo que es "inevitable" empatizar con esa mirada tan positiva.Fesser también se ha acordado de una frase del entrenador interpretado por Javier Gutiérrez cuando, durante la ceremonia, veía que se iban escapando premios a los que estaban nominados: "Hemos salido a ganar". "Me parece que muchas personas nos vamos a ir a casa con la sensación de que hemos ganado", ha concluido.--EUROPA PRESS--