Angeles Férriz en una imagen de archivo

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha pedido este domingo al consejero de la Presidencia de la Junta, Elías Bendodo (PP), que se preocupe por su "desgobierno" dado que en las próximas generales del 28 de abril habrá "una gran movilización en Andalucía para votar al PSOE" que contribuirá a la "victoria de Pedro Sánchez".En declaraciones a periodistas, la socialista ha opinado que Bendodo "debería estar mas preocupado por el funcionamiento interno del Gobierno" el cual ha tildado de "desgobierno" porque, a su juicio, "no llevan ni un mes y ya todo el mundo se ha dado cuenta del guirigay que tienen montado".Por ello, Ferriz ha advertido al 'popular' que cuando cierren las urnas el 28A "ningún territorio de España habrá contribuido tanto a la victoria de Pedro Sánchez con Andalucía" dado que "el PSOE-A con Susana Díaz al frente se va a dejar la piel en esta campaña".En este sentido, ha añadido que, en Andalucía, la sociedad "ya ha visto la auténtica cara del tripartito de la ultraderecha" lo que impulsará "una gran movilización para votar al PSOE, no solo del voto de izquierdas, sino también de ese voto moderado que no quiere volver a 1970".Cabe recordar que Bendodo ha asegurado que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "ve una oportunidad" en las próximos comicios del 28 de abril, pero "no para que el PSOE gane las elecciones; ella está deseando que Pedro Sánchez --presidente del Gobierno y secretario general del PSOE-- se pegue un batacazo".--EUROPA PRESS--