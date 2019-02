Felicitaciones a Moreno en el Comité Ejecutivo Nacional del PP al acudir por primera vez como presidente de la Junta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visita el Hospi

El Comité Ejecutivo Nacional celebrado en Madrid por el PP ha comenzado con las felicitaciones de los asistentes al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, al ser la primera vez que asistía a la reunión de dicho órgano del partido como presidente de la Junta de Andalucía, han señalado fuentes 'populares'.Tras la sesión, durante el almuerzo celebrado por el presidente del PP, Pablo Casado, y sus 'barones' territoriales, todos ellos habrían coincidido en que el partido debe centrar la campaña electoral de mayo en divulgar sus propuestas e ideas, sin hacer caso a Vox.Además, han compartido la tesis de que no se pueden fiar de Ciudadanos (Cs) aunque haya apoyado al Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía porque buscará también pactos con los socialistas en muchos territorios.Así lo han asegurado diversas fuentes consultadas por Europa Press tras el almuerzo que Casado ha mantenido en la sede del PP con los presidentes autonómicos y regionales del partido al término de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, unas citas de las que se han ausentado el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por su agenda institucional.Tanto en el Comité Ejecutivo como en la comida posterior, la dirección del PP que encabeza Casado ha pedido a sus cargos "ponerse ya en clave electoral" y salir a la calle a explicar sus propuestas a la gente. El objetivo es "electoralizar desde ya el partido", según ha resumido el vicesecretario de Organización y director de campaña para las elecciones de mayo, Javier Maroto.Con la resaca del barómetro del CIS del mes de enero, que relega al PP a cuarta fuerza política, Casado ha trasladado a los suyos un mensaje de optimismo asegurando que, de acuerdo con los datos internos que maneja la dirección nacional, el Partido Popular se sitúa por encima del PSOE, según las fuentes consultadas.GANAR PARA FRAGUAR UNA ALTERATIVA A LA IZQUIERDAAnte la fragmentación del centro-derecha, Casado ha defendido la importancia de que el PP se sitúe en primer lugar en las elecciones de mayo para pilotar los acuerdos poselectorales con otros partidos y fraguar una alternativa a la izquierda. Eso sí, los 'populares' son conscientes de que el partido de Albert Rivera no está por la labor de extraopolar el acuerdo en Andalucía y quiere pactar institución a institución.En este sentido, algunos de los dirigentes 'populares' presentes en esta cita han puesto de relieve que no hay que perder de vista a Ciudadanos porque puede no ser de fiar tras las autonómicas y municipales de mayo.Vox se ha colado de forma implícita tanto en la reunión del Comité Ejecutivo como en el almuerzo posterior. Los asistentes han recalcado que el PP tiene que centrase en defender sus propuestas, evitando entrar al trapo de lo que proponga o comente el partido de Santiago Abascal. "Nosotros a lo nuestro", ha señalado a Europa Press un presidente del partido, que cree que no pueden estar siguiendo qué hace Vox o cuántas personas le siguen en cada mitin.El propio Maroto ha señalado este mediodía, en rueda de prensa, que el PP se presenta a los comicios "con el mejor equipo" y va a dedicar la campaña a hablar de sus propuestas y sus candidatos. "El PP va a hablar del PP", ha enfatizado, al ser preguntado cuál será la estrategia del partido ante Vox, cuya irrupción a nivel nacional ya recogen todas las encuestas.Fuentes del PP han asegurado que Casado ha escuchado en el almuerzo las explicaciones y sugerencias de cada uno de sus presidentes con el objetivo de coordinarse mejor ante los comicios de mayo. "Salimos con un mensaje de unidad", ha resumido después uno de los dirigentes 'populares' presentes en ambas citas.Sin embargo, en la reunión previa del Comité Ejecutivo Nacional ninguno de los presentes ha tomado la palabra en el turno de ruegos y preguntas. Sí que lo han hecho el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y los demás vicesecretarios de la formación.Así, por ejemplo la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, ha explicado que están trabajando en el programa marco de las elecciones de mayo; la responsable de Política Social, Cuca Gamarra, ha hecho hincapié en la ruta social; la vicesecretaria de Comunicación, Marta González, ha subrayado que los viernes les remitirá la 'newsletter' con información puntual y detallada sobre la actividad del partido.Además, la dirección nacional del PP ha hecho entrega a los asistentes de un decálogo con los principales ejes de campaña. El propio Maroto ha detallado algunos después ante la prensa que será el "contrato liberal e ideológico" con el que concurrirán a los comicios y que tiene como puntos fundamentales: una "revolución fiscal" para bajar impuestos; defensa de una educación y sanidad "de calidad y en libertad"; impulso a la cohesión territorial de España; apoyo al entorno rural; defensa del pacto nacional del agua; "apuesta firme" contra la violencia de género; o defensa de una inmigración "legal y ordenada".--EUROPA PRESS--