Fedeme propone rebajar el impuesto de matriculación en Andalucía y equipararlo con el que se aplica en CCAA como Madrid

Ford. Coches.

Representantes de la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) han mantenido una reunión con el consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, en la que le han trasladado una serie de propuestas, como una rebaja del impuesto de matriculación en la comunidad autónoma y su equiparación con el que se aplica en otras regiones como Madrid, otorgando así una "ventaja competitiva" a los usuarios andaluces.La reunión se ha celebrado este pasado lunes "en un clima de colaboración y cordialidad", y en ella han participado también, por parte de la Junta, la secretaria general de Industria, Energía y Minas, Natalia González Hereza, y, por parte de Fedeme, su presidente, Francisco Javier Moreno, y su director gerente, Carlos Jacinto Marín, según informa la federación de empresarios en una nota en la que apunta que el consejero ha dedicado "muy buena acogida" a dicha propuesta sobre el impuesto de matriculación.De esta manera, los representantes de Fedeme han expuesto al consejero algunas demandas concretas del sector del que forman parte, representado por un colectivo cercano a las 9.000 empresas y más de 68.000 trabajadores.Según Fedeme, ante la batería de demandas planteadas, el consejero Juan Bravo ha mostrado "máxima receptividad, acogiendo de forma muy positiva todas las medidas encaminadas a reforzar la industria de esta región".Así, en materia de industria e innovación, los representantes patronales han demandado un 'Plan Estratégico Industrial', "en base a un horizonte temporal de no menos de doce años (2032-2034), en el que se desarrollen con el máximo detenimiento medidas muy concretas que favorezcan el despegue de este sector en Andalucía y el tan ansiado 20% de aportación al PIB de la región".En línea con esta demanda, y teniendo en cuenta las necesidades que requiere el propio sector, los representantes de Fedeme también han recalcado el "necesario apoyo" que, a su juicio, se necesita por parte de la Administración, vía instrumentos financieros, para la comercialización de la innovación."Se trata de apoyar la implantación en empresas industriales de aplicaciones desarrolladas por compañías de servicios avanzados que supongan innovación y mejora en los procesos, conectando la venta con la producción y la logística, algo que ya se está dando en Europa con la financiación de proyectos de 'go to market'", según ha explicado Moreno Muruve.MESA DE LA INVERSIÓN INDUSTRIALPor otra parte, en lo que a inversión se refiere, Fedeme ha manifestado la necesidad, en su opinión, de constituir una 'Mesa de la Inversión Industrial' en la que estén representados "todos los interlocutores públicos-privados necesarios --patronal, administraciones competentes-- Industria, Medio Ambiente, administraciones locales, Extenda, Agencia IDEA--, y en la que se aúnen esfuerzos encaminados a captar y no dejar escapar nuevas oportunidades de inversión para esta comunidad".Asimismo, tanto el presidente como el director gerente de Fedeme se han referido a la actividad de los "ilegales", problemática que "ha golpeado fuerte en los últimos años a sectores muy concretos como el de talleres e instaladores, especialmente durante el periodo de crisis económica".En este sentido, ambos han apuntado el "importante descenso" en el número de denuncias registrado desde 2012 a la actualidad, "como consecuencia de la intensa campaña iniciada desde la patronal".No obstante, desde la Federación se ha insistido en la "necesidad de seguir trabajando para mantener controlado este problema de competencia desleal y seguridad", aludiendo a la "importancia de la actividad inspectora como mecanismo disuasorio" y a la "necesidad de dar respuesta a las más de 150 denuncias que aún siguen pendiente de contestación por parte de esta Administración".En el transcurso de esta reunión, Fedeme ha planteado también otro asunto que viene defendiendo en los últimos tiempos como es "la necesidad de que los vehículos que sean rechazados por defectos graves en la ITV estén obligados a presentar la factura del taller, con registro industrial, en el que realizan la reparación, garantizando así que la misma se lleva a cabo en un centro especializado".Por último, en materia formativa, Fedeme ha tendido su mano para "una colaboración público-privada orientada a la mejora de la capacitación de los trabajadores de la industria del Metal, poniendo a disposición de la Administración andaluza las empresas del sector de cara al impulso que se le pretende dar a la FP Dual".Finalmente, respecto al Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves), en el que se contemplan ayudas para las compras de coches electrificados, motos eléctricas y camiones y autobuses con gas natural, y que en Andalucía es gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la consejería de Juan Bravo, Fedeme ha demandado al nuevo consejero la "máxima coordinación y agilidad posible en la apertura de su próxima convocatoria y que, a nivel administrativo, se establezcan todos los cauces informativos posibles para favorecer su tramitación y las gestiones a realizar por parte de los concesionarios".--EUROPA PRESS--