FAMP pide al Gobierno central un decreto para que los ayuntamientos puedan reinvertir el superávit de 2018

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha pedido este viernes al Gobierno central que se permita que las corporaciones locales puedan reinvertir el superávit de 2018 en sintonía con lo solicitado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en su última Junta de Gobierno.Según una nota de la FAMP, la resolución gubernamental ha quedado pendiente por la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la convocatoria de elecciones generales. La petición de la FAMP indica que el Real Decreto Ley "prevea la prórroga para el destino del superávit de 2018", así como otras medidas financieras contenidas en los PGE no aprobados.Villalobos ha subrayado que los entes locales son la administración más cumplidora desde 2012, con un acumulado de superávit de casi 33.000 millones de euros hasta el cierre del ejercicio presupuestario de 2017 --unos 7.000 millones en el caso de Andalucía--.De ese total, debido a las restricciones de la Ley de Estabilidad, solo una parte se ha podido destinar a inversiones financieramente sostenibles, que tampoco atienden al cien por cien de las necesidades reales que existen en algunos municipios, donde la máxima prioridad quizá sea la de implementar planes de empleo, según el presidente de la FAMP."Junto a la reinversión sistemática del superávit, año tras año, necesitamos que se revise la regla de gasto, porque siempre que no pongamos en peligro la estabilidad presupuestaria, a los que más cumplimos con el déficit público deberían dejarnos autonomía para poder incrementar nuestra capacidad de inversión y generar políticas sociales y empleo," ha concluido Villalobos.--EUROPA PRESS--