Faecta llama a reforzar las políticas de igualdad para acabar con la brecha salarial

La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (Faecta) ha llamado, en el Día de la Igualdad Salarial, a reforzar las políticas de igualdad para acabar con la brecha salarial, teniendo en cuenta que las mujeres cobran un 23,5 por ciento menos que los hombres.En una nota, Faecta ha instado a actuar de inmediato para conseguir un orden económico y social que "no trate a las mujeres como ciudadas de segunda clase". "El empoderamiento de las mujeres pasa por su independencia económica y los poderes públicos tienen quegarantizar un espacio de trabajo igualitario en el que ser mujer no traiga aparejado una desigualdad salarial", señala.En este sentido, ha apuntado que el cooperativismo es un modelo inclusivo en el que priman medidas dirigidas a conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Según ha explicado, los valores de las cooperativas favorecen un modelo de empresa más integrador e inclusivo que las sitúa por delante de las empresas de corte tradicional, logrando una mayor paridad salarial acompañada de una mayor estabilidad en el empleo. Asimismo ha hecho un llamamiento al Gobierno andaluz para reforzar el compromiso con las políticas de igualdad y garantizar los derechos de las mujeres.El Informe Global sobre la Brecha de Género 2018, del Foro Económico Mundial (WEF) estima que la brecha global de género tardará más de 200 años en cerrarse y según el sindicato andaluz CCOO una de cada tres mujeres que quieren trabajar no pueden hacerlo, y cuatro de cada diez tiene un contrato temporal en Andalucía.--EUROPA PRESS--