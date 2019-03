La federación de asociaciones de consumidores y usuarios Facua-Sevilla ha informado este viernes de que ha elevado a la Fiscalía provincial el "pelotazo" urbanístico relativo a la venta a un fondo inversor del edificio construido junto al campus académico de Eusa, perteneciente a la Cámara de Comercio, después de que en 2014 fuese aprobada una ampliación de la edificabilidad de la parcela en cuestión bajo la premisa de que Eusa necesitaba ampliar su oferta educativa.Según Facua, la Cámara de Comercio expuso en su día al Ayuntamiento hispalense, que su centro universitario Eusa necesitaba "ampliar su oferta educativa" debido a la demanda existente y para ello debía ampliar sus instalaciones con la construcción de nuevas aulas, salas de reuniones, despachos y demás servicios complementarios, como los aparcamientos exigidos por la normativa vigente.Merced a tal petición, el Ayuntamiento hispalense modificó en 2014 el plan especial que regía sobre los terrenos en cuestión, para que la edificabilidad máxima de la parcela con la que contaba la Cámara de Comercio junto a las instalaciones académicas de Eusa fuese elevada de 4.945 a 13.839 metros cuadrados, si bien la licencia de obras solicitada y concedida en 2016 correspondía a un edificio destinado a "una residencia de estudiantes", siempre según Facua.En ese sentido, y en su escrito a la Fiscalía, Facua Sevilla recuerda que la modificación del citado plan especial fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento con los votos a favor del PP y las abstenciones de PSOE e IU y que el aumento de edificabilidad estaba ceñido "al uso educativo planteado", toda vez que la licencia de obras solicitada y después concedida aludía a un "fin distinto"."Pese a que el proyecto (de residencia de estudiantes) no se acogía al uso de los terrenos que permitía el citado plan, la Gerencia de Urbanismo otorgó la licencia sin que conste en la información urbanística ningún informe que motivase y justificase el cambio", avisa Facua, exponiendo que "el Ayuntamiento de Sevilla propició que se disparase el valor del solar, algo que ha permitido a su propietaria llevar a cabo una operación que le ha reportado pingües beneficios", en referencia a la venta del inmueble.TANTO EL PP COMO EL PSOEEn su escrito, la asociación de consumidores señala a la Fiscalía que las medidas aprobadas durante los últimos gobiernos municipales de PP y PSOE en este caso "no sólo han facilitado un pelotazo urbanístico, sino que en ningún caso se ha impuesto a la Cámara de Comercio que asumiese compensación alguna (en favor de la ciudad), contraviniendo con ello el principio constitucional de participación de la comunidad en las plusvalías que pueda generar la acción urbanística".Al respecto, abunda la entidad que las normas jurídicas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla "establecen que para llevar a cabo la sustitución de usos de equipamientos y servicios públicos es necesario que medie un informe de la administración competente en el que quede justificado que la dotación prevista no responde ya a necesidades reales o que éstas quedan satisfechas en la zona por otro medio".Un informe que en este caso "no consta que se llevase a cabo", por lo que no se justificó que el "uso educativo" autorizado para el solar en 2014 se sustituyese en 2016 por un "uso de interés público y social", que es la categoría en la que el PGOU encuadra a las residencias de estudiantes.--EUROPA PRESS--