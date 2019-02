Factoría Cultural abre el plazo para participar en 'Campus Polígono Sur, Arte de Contexto en la Periferia'

La Factoría Cultural del Ayuntamiento de Sevilla abre el plazo de convocatoria para la inscripción al 'Campus Polígono Sur, Arte de Contexto en la Periferia'. Se trata de un encuentro de arte (contemporáneo, música, narrativas digitales, audiovisual, artes escénicas) que tiene como objetivo la formación y la producción de una serie de obras transdisciplinares en el espacio público del conocido barrio sevillano. Se celebrará del 11 de marzo al 13 de abril.Según una nota de prensa, el 'Campus Polígono Sur, Arte de Contexto en la Periferia" está organizado por el ICAS, respaldado por la Fundación SGAE --entidad que ya colabora con Factoría Cultural en los talleres musicales 'Factoría Urbana'-- y por el Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social de la Universidad Pablo Olavide, a través del Proyecto Atalaya 'Arte y Compromiso. Experiencias para el cambio social', que recibe apoyo y financiación de la Dirección General de Universidades de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.El proyecto cuenta además con la colaboración de la Unidad para la Igualdad (Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios de la Universidad de Sevilla), el Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad Loyola Andalucía.Dirigido a un alumnado de 30 personas, además de espacio para la formación y la creación, el campus quiere ser un lugar de reflexión sobre las desigualdades sociales y la distribución territorial de las ciudades. A partir de encuentros con todo un elenco de artistas, cronistas y agentes sociales del barrio, y teniendo el Polígono Sur como entidad a interpelar, el alumnado trabajará de forma colaborativa en el desarrollo de propuestas artísticas que han de dialogar con la realidad del espacio público en Polígono Sur.El campus es novedoso en dos vertientes: por un lado, aspira a contribuir a la historia de un arte explícitamente dialéctico con el contexto y, por otro, abordará de manera transversal el manejo de diferentes lenguajes artísticos. Cada disciplina artística concurre al Campus no solo con una metodología sino también con una historia y modos de diálogo con la sociedad (tipos de público habitual). Lo que se propone al hablar de transdisciplinariedad es por tanto armonizar las distintas metodologías y establecer un diálogo eficaz con el contexto, aunando voces y creando consensos.Su intención de transversalidad artística, su metodología colaborativa y su vocación de arte de contexto, hacen que el Campus sea de interés no sólo para personas estudiosas y profesionales del arte, sino también para aquellas interesadas en la arquitectura, las ciencias sociales, los movimientos sociales y el tercer sector en general. La combinación de la formación y la producción artísticas dotará a los asistentes de conocimientos y recursos creativos útiles para la acción social.CRONOGRAMA Y PROGRAMACIÓNEn la fase virtual, del 11 al 17 de marzo, es donde se dará a conocer la producción de los artistas invitados y se proporcionará información sobre Polígono Sur. Se espera que utilicen la plataforma 'on line' como un espacio virtual compartido, donde se generen preguntas y debates a los que responder colectivamente a lo largo del Campus.En la fase sumérgete, del 18 al 22 de marzo, se celebran unas jornadas en la Factoría Cultural con presentaciones de artistas de arte de contexto, música, creación digital, audiovisual y artes escénicas.Los artistas invitados son Jordi Claramonte, Santi Barber, Miguel Ángel Vargas, Flo6x8, Juan Pinilla, Felipe G. Gil, Óscar Clemente, Mercedes Moncada, Cathy Claret, Yolanda Domínguez, Salud López, Alex Peña y Miguel Paredes, entre otros. Se harán presentaciones, visitas y paseos guiados por el Polígono Sur a cargo de activistas, cronistas, asociaciones y entidades del barrio.Las ponencias de la mañana serán abiertas al público hasta completar aforo. Se requiere que las participantes en el campus tengan en esta semana una asistencia de un mínimo del 90 por ciento. En caso de no cumplir los criterios de asistencia, no se podrá participar en las siguientes fases del campus.En la fase proyecta, del 25 al 29 de marzo, habrá un taller de creación interdisciplinar en Factoría Cultural para el diseño de propuestas artísticas colectivas y transdisciplinares con el acompañamiento de artistas senior y tutores de barrio, y en la fase crea, 1 de abril y fecha límite de presentación de las obras 3 junio, tendrá lugar la producción de las obras consensuadas con el barrio y presentación pública en el espacio público del Polígono Sur.En los días 12 y 13 de abril se hará una presentación oficial de los proyectos artísticos en Factoría Cultural. En este momento no será imprescindible que las obras estén finalizadas, pero se espera que cada equipo de trabajo tenga un plan de realización y producción con presupuesto incluido.Los candidatos a formar parte de esta iniciativa deberán enviar un currículum vitae corto y una carta de motivación por correo electrónico a ccin.fc@gmail.com.El campus dispone de cinco becas destinadas a aquellas personas que cumplan los criterios de selección, se encuentren en situación de desempleo y sean residentes en Polígono Sur (empadronadas tres meses antes de la inscripción). A su vez, para aquellas personas que vengan de fuera de la ciudad de Sevilla, se ofertarán diez plazas gratuitas para alojarse en la residencia universitaria Flora Tristán durante tres semanas.