El alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde (PSOE), ha dictado un documento en el que da cuenta de la "conclusión de las operaciones de liquidación" de la fundación pública constituida en 1994 entre el Ayuntamiento de dicha localidad y la Universidad de Sevilla para la gestión del colegio mayor Maese Rodrigo, --derivado de un complejo hotelero de apartamentos instalado en Mairena para la Exposición Universal de 1992--, y zanja que dicha entidad "ha quedado extinguida", según dicho escrito fechado el pasado 25 de febrero y recogido por Europa Press.Recordemos que fue la propia dirección del colegio mayor la que a finales de 2014 solicitó la declaración del "concurso voluntario de acreedores" respecto a la fundación gestora del centro, después de que en junio de aquel año, la junta de gobierno de la entidad aprobase suspender la admisión de colegiales para el curso académico 2014/2015, reconociendo "como necesaria consecuencia el cese de la actividad".Y es que según la información aportada en aquella etapa, el centro contabilizó 239 alumnos residentes en el curso 2011/2012, pero sólo 127 en el curso 2012/2013, toda vez que a fecha de julio de 2014, las cuentas de la institución arrojaban ya un déficit de 325.613,00 euros, cantidad a la que habría de añadirse otras deudas devengadas posteriormente por deudas de proveedores no abonadas, retribuciones salariales y seguros sociales."SITUACIÓN DE INSOLVENCIA"A la hora de solicitar el concurso voluntario de acreedores, en ese sentido, el centro alegaba una "situación de insolvencia" al contar con un activo inventariado de bienes y derechos por importe de 194.511 euros, pero deudas por valor de 581.934 euros, careciendo ya de su "única" fuente de ingresos dada la mencionada suspensión de admisión de colegiales.En ese sentido, y tras los acuerdos adoptados al respecto, Antonio Conde recuerda en el documento firmado el pasado 25 de febrero que el pasado 19 de julio de 2018, el pleno de Mairena del Aljarafe aprobó la "liquidación y extinción" de la fundación gestora del colegio mayor, dando así cuenta de la "conclusión de las operaciones de liquidación" y de que la mencionada entidad pública está ya "extinguida".Al respecto, y en unas declaraciones recogidas por Europa Press, Conde ha defendido que la liquidación de la fundación gestora del colegio mayor Maese Rodrigo "es el paso decisivo para terminar de poner orden en el caos que se generó con la decisión del cierre" del recinto a la actividad de alojamiento de estudiantes, para que promover un "orden con el que permitiremos volver a ponerlo a disposición de todos los vecinos"."BLINDAR" LA TITULARIDAD PÚBLICA"Es condición innegociable que el terreno y las instalaciones de lo que fue el colegio mayor sigan siendo propiedad de los maireneros. Por tanto, cualquier iniciativa deberá incluir siempre el blindaje de tal aspecto para evitar la venta de este importante patrimonio público", ha aseverado, toda vez que el recinto está enclavado entre la estación de metro de Ciudad Expo y la zona de expansión urbanística de la localidad. Así, Conde ha insistido en que "todo proceso, más o menos participativo", sobre el futuro del recinto, "debe garantizar la propiedad pública y tener como fin principal la creación de empleo y el fomento del desarrollo económico del municipio".Según Conde, "Mairena debe garantizar su futuro y las oportunidades de creación de empleo y de emprendimiento para que, si vuelve a producirse una crisis como la que todos los municipios hemos sufrido, seamos más fuertes que antes". "La ciudad ha conseguido reducir el paro a niveles de 2009, pero la estabilidad económica no está asegurada aún, y sería un drama no garantizar la fuente de riqueza y empleo que desde lo público puede ser el colegio mayor", ha finalizado el regidor.--EUROPA PRESS--