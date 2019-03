Expertos en paliativos ven positiva la medida adoptada por Castilla y León y piden su implantación nacional

El patrono de la Fundación New Health, con sede central en Sevilla, actual coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y expresidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), Álvaro Gándara, ha mostrado satisfacción tras la aprobación este miércoles en las Cortes de Castilla y León del cambio en la Ley que regula el Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León para crear la categoría de médico de cuidados paliativos y ha incidido en que el resto de las comunidades apliquen una medida que "favorecería tanto la atención de la persona como la gestión sanitaria".En opinión de Gándara, esta modificación "abre por fin la posibilidad a la contratación de los facultativos mejor formados para poder cubrir las necesidades complejas en paliativos de los enfermos".El patrono de la Fundación New Health, que también dirige el Máster en Medicina Paliativa y Tratamientos de Soporte del Enfermo Neoplásico de la Universidad Autónoma de Madrid, ha querido recordar que "la mayoría de los países de nuestro entorno contempla la especialidad o subespecialidad de paliativistas y anima a las demás comunidades a que imiten el ejemplo reciente de Castilla y León o el propio de Canarias, donde hace unos años ya pusieron en marcha la categoría de médico de cuidados paliativos".En este sentido, Gándara ha recordado la labor que llevan a cabo fundaciones como New Health en donde, ante la falta de una normativa clara, desarrolla programas integrales de excelencia en la atención de cuidados paliativos como el Método Newpalex que "aporta soluciones a las buenas prácticas de gestión y atención a los cuidados paliativos desde un abordaje integral que incluye a la organización, a los profesionales y la comunidad".Según ha indicado el especialista nacional de paliativos, "el Método Newpalex se basa en la interacción de 13 áreas, agrupadas en tres grandes dimensiones, que ayudan a construir un programa de excelencia en cuidados paliativos".Así, la puesta en marcha de la categoría de médico de cuidados paliativos en el Sistema Sanitario nacional, supondría avanzar hasta la consecución de un sistema parecido al puesto en marcha por la Fundación New Health, que ha demostrado "un importante avance en la gestión de los cuidados paliativos y, sobre todo, la visión global de las personas en su etapa final de la vida en donde la mejora asistencial y el alivio del sufrimiento de la enfermedad avanzada es la clave".Fundación New Health es una institución sin ánimo de lucro de observación y optimización de los sistemas de salud, sanitarios, atención social y apoyo familiar y del entorno para mejorar la calidad de vida en los procesos de enfermedad avanzada, alta dependencia y las últimas etapas de la vida. Desde esta Fundación se promueve la mejora asistencial y el alivio del sufrimiento de la enfermedad avanzada con el desarrollo y la extensión de los Cuidados Paliativos.--EUROPA PRESS--